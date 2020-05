Genova Cultura Webinar Talks: incontro online con il fotografo Donato Aquaro

Cosa differenzia un bravo fotografo da una persona con la macchina fotografica in mano? La capacità di saper vedere con la testa e con il cuore, prima ancora che con gli occhi un momento irripetibile, un particolare e immortalarlo con la macchina fotografica cogliendone l’essenza. Rappresentare un’emozione o una storia in un’immagine. Strutturare fotograficamente la scena che si guarda mettendo tutti gli elementi al posto giusto, ambientando per raccontare. La macchina fotografica è solo uno strumento, la sfida consiste nel creare attraverso di essa quella combinazione tra verità, interpretazione ed arte. Ecco cosa differenzia il modo di fotografare di ogni fotografo.

Donato Aquaro parlerà del suo modo di vedere e fotografare con particolare riferimento alla fotografia di teatro, jazz e reportage di viaggio, commentando e illustrando alcune sue foto più famose.

Donato Aquaro, pugliese di origine, vive e lavora a Genova dal 2004 presso una multinazionale italiana. Nel tempo libero svolge con grande passione e professionalità l’attività di fotografo. Dal 2012 è fotografo di scena per le produzioni del Teatro della Tosse. Nel 2014 vince il contest “L’arte del viaggio”. Tra il 2015 e 2016 è finalista di importanti concorsi fotografici internazionali: il Siena International Photo Awards, il Jazz World Photo, Urban Photo Awards e l’International Travel Photograpphy Competition. A marzo 2017 vince il concorso “le strade dell’arte” A luglio 2017 organizza e conduce durante il festival Gezmataz il Workshop di fotografia.

L'incontro, aperto a tutti, si svolgerà in webinar su Zoom. Per partecipare è necessaria la prenotazione.



Come funziona? Scaricando Zoom Cloud Meeting, una piattaforma di videoconferenza online gratuita in diretta, da remoto. Non è difficile da usare e vi si può accedere anche senza registrarsi. Il conduttore, in questo caso il relatore di Genova Cultura, tiene una videoconferenza, un webinar (seminario via web). Gli iscritti riceveranno via mail qualche minuto prima dell’orario stabilito un link su cui cliccare per connettersi e ritrovarsi, automaticamente, in un’aula virtuale che gli consentirà di seguire, dalla propria casa, l’incontro.

