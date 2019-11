Confeugo: anche nel 2019 l'evento della tradizione genovese natalizia

L'antica tradizione genovese del Confeugo torna anche nel 2019: l'appuntamento è nel pomeriggio di sabato 21 dicembre nel centro cittadino.

Il Confeugo - o Confuoco - è un’antica tradizione della Repubblica di Genova, documentata dal secolo XIV, ma probabilmente più antica.

In occasione del Natale, e dell’imminente inizio di un nuovo anno, il popolo rendeva un omaggio beneaugurante alle massime autorità della Repubblica, presentando un tronco d’alloro decorato con nastri bianchi e rossi. In rappresentanza della popolazione, il dono era recato dall’Abate del Popolo (tradizionalmente il rappresentante della Val Bisagno) al Doge. Davanti a Palazzo Ducale, che veniva raggiunto attraverso un corteo che passava per le attuali via San Vincenzo, Via Porta d’Archi, vico Dritto Ponticello e Porta Sant’Andrea, l’Abate si rivolgeva al Doge pronunciando le seguenti frasi: “Ben trovòu messê ro Duxe” e il Doge rispondeva “Ben vegnûo messê l’Abbòu”.

Il tronco veniva poi bruciato, sempre per buon auspicio, e i presenti cercavano di portarne a casa un tizzone, come amuleto.

Ai giorni nostri le celebrazioni sono presiedute dal Sindaco e dall'Arcivescovo di Genova.