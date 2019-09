"Genova in blu": tutti gli eventi in città per festeggiare il Salone Nautico

Come da tradizione il Salone Nautico non è solo un appuntamento per appassionati del settore: anche quest'anno Genova si trasforma, ospitando in centro e nei quartieri eventi culturali, per animare i luoghi di maggior interesse storico e turistico della città.

Ecco il programma di "Genova in blu", il fuori Salone che animerà la Superba dal 19 al 24 settembre 2019.

GIOVEDI 19 SETTEMBRE

-MOG, MERCATO ORIENTALE GENOVESE E LE TIPICITÀ LIGURI

Via XX Settembre

11 food corner, ognuno con le proprie tipicitàe delizie genovesi con proposte enogastronomiche dedicate. Accompagnato in serata dal live DJ set.

Per prenotazioni 0108973003 – ristorante@moggenova.it

Orari: tutti giorni dalle 10.00 alle 24.00, dalle 18.00 DJ SET da Giovedìa Sabato

Dj set a ingresso gratuito.

Nel ristorante del Mercato riduzioni per chi èin possesso di titolo di accesso al Salone Nautico.

https://moggenova.it/food-corner/

-VISITARE IL PORTO A BORDO DI ANTICHI GOZZI, a cura dell’ASSOCIAZIONE STORIE DI BARCHE

Calata de Mari – fronte Museo Galata

Il Comune di Genova offre visite gratuite a bordo di antichi gozzi, all’interno del Porto cittadino.

Ai visitatori verràillustrata la storia del Porto di Genova, della vita e del lavoro sulle banchine nel secolo scorso, delle nostre antiche tradizioni marinare e delle iniziative intraprese dall’Associazione nell’ambito del recupero e della salvaguardia di questo importante patrimonio cittadino.

I percorsi avranno una durata di 50 minuti.

E’consigliata la prenotazione, cell. 340.7893160

Per informazioni: storiedibarche@gmail.com

Orari: dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Evento gratuito

-BOTTEGHE STORICHE

SATURA trasforma le 42 Botteghe Storiche di Genova in sedi espositive: ciascuna ospiterànelle proprie vetrine un’opera d’arte dedicata al mare, in un percorso alla scoperta della cittàe che confluisce nella mostra di Palazzo Stella.

Dal 19 al 24 settembre

Per Informazioni: tel. 010 2468284 / e-mail: info@satura.it

-INCONTRI IN BLU AL GALATA

Museo Galata, Calata de Mari

Norberto Ferretti, co-fondatore ed ex presidente di Ferretti Group si racconta all’ultimo appuntamento degli INCONTRI IN BLU. Ferretti, pioniere della nautica promotore ed eccellenza del Made in Italy racconta la sua esperienza nella sala dell’Auditorium del museo.

Orario: 19.00

Ingresso gratuito

-VIAGGIO NELLA CANZONE con I ZENA SINGERS BAND

Piazza Matteotti

Canzoni e musiche di Bindi, Conte, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli e Tenco

Orario: dalle 19 alle 19,45 e dalle 20,45 alle 21,30

Evento gratuito

VENERDI 20 SETTEMBRE

-ARTISTI DI STRADA VESTITI DI LUCE, COMPAGNIA ACCADEMIA CREATIVA

La Compagnia Accademia Creativa, con Tampoli, maschere, giochi di fuoco, danze aree e acrobatiche si esibirà invari luoghi della città

Ore 12.00 Spettacolo itinerante “Bianche Presenze”

Uscita Salone Nautico e Vie del Quadrilatero

Ore 17.00 Spettacolo itinerante “Alice in the wonderland”

Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose e vie limitrofe

Ore 21.00 Spettacolo itinerante “Bianche presenze” versione notturna

Galleria Mazzini, Largo Pertini, Piazza De Ferrari

Ore 22.15 De Ferrari Gran Finale

Eventi gratuiti

-SUMMER NIGHT IN ALBARO

Animazione musicale tra le vie commerciali del CIV SAN MARTINO D’ALBARO

-A LIGHT IN BLUE

Salone Nautico, Padiglione BLU

Serata dedicata agli espositori del Salone Nautico a favore dell’Istituto Gianna Gaslini. Consegna del riconoscimento agli espositori presenti da 50 anni.

Ingresso su Invito

SABATO 21 SETTEMBRE

-MILLEVELE

Lido d’Albaro

Giunta alla 32esima edizione, la veleggiata cittadina con centinaia di vele che durante l’ultimo weekend del Salone, coloreranno il mare di fronte alla città. Realizzata con il Patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova e in stretta collaborazione con il Salone Nautico.

Le imbarcazioni, con percorsi differenziati, partiranno con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante il Lido d’Albaro e saranno visibili dal lungomare di Genova, da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra.

-GENOVA E I SUOI TESORI

Museo Navale di Pegli, Piazza C. Bonavino

Mostra personale di Mariagiovanna Figoli, 30 pitture sul tema della rappresentazione dell’architettura, della città. Una Genova rappresentata con analisi ed osservazioni particolari: viaggi, ritratti di ambienti e organismi architettonici. Maria Giovanna Figoli architetto già docente di Progettazione Architettonica Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova, è tornata all’antica passione di quando, allieva di Emilio Scanavino, Bassano, Bertagnin e Garaventa, frequentava il liceo artistico. Visitabile fino al 13 ottobre.

Ore 11

Ingresso ridotto per possessori biglietto Salone Nautico

-UN GIORNO PER BENE, VISITE ALLA LANTERNA DI GENOVA

Un giorno per bene alla Lanterna, un’iniziativa del Touring Club nell’ambito delle Giornate Europee del patrimonio per valorizzare e rigenerare i beni comuni di numerose cittàattraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Dalle ore 10 alle ore 13: i volontari di “Un giorno per bene”partecipano agli interventi di pitturazione delle panchine presso il parco della Lanterna

Dalle 14.30 alle 18 i volontari accoglieranno i visitatori alla Lanterna, in collaborazione con Mu.Ma, i volontari di Fondazione Labòe gli Amici della Lanterna.

Biglietto:

6 Euro intero

5 Euro ridotto

visita guidata gratuita

Per informazioni: info@lanternadigenova.it

-IL MARE DENTRO

Inaugurazione

Mostra aperta dal 21 Settembre al 5 Ottobre 2019 con orario da martedìa venerdì 9:30 – 13:00 / 15:00-19:00 e 19:00 e 15:00 –19:00 alle ore 17.

Rassegna d’arte contemporanea a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli 2019 presso SATURA Palazzo Stella.

Intercettando la sensibilitàcaratterizzante di ogni singolo artista, la mostra esplora, attraverso ottanta opere d’arte contemporanea, i valori propri del mare in tutti i possibili significati simbolici, con l’intento di riscoprirne l’importanza culturale.

Ingresso gratuito

-ALBARO IN FESTA

Arena di Albaro, Piazza H.Dunant, 4

Dalle 15 di sabato “Albaro in Festa” la manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie animeràArena Albaro Village con spettacoli, giochi, laboratori e giganteschi gonfiabili.

Il tema di questa edizione è“Pinocchio nel Paese di Balocchi”, l’ambientazione èquella “circense”con acrobati, giocolieri, trampolieri, burattini, cantastorie e artisti di strada. Il programma èmolto ricco, prevede laboratori creativi a cui potranno partecipare bambini sin dai primi anni di età. La novitàdi quest’anno sono i “Gonfiabili Giganteschi”e i “Giochi di una volta”.

Le attivitàsi svolgono dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Dettagli sul sito www.arenaalbarovillage.it

Ingresso gratuito

-MUSICA IN VIA CANTORE

Evento con animazione musicale , auto d’epoca street shopping e street food a cura del CIV CANTORE

dalle ore 13.00 alle ore 23.00

-VETERAN CAR CARLO FELICE

Dalle 14,00 alle 23,00 il CIV CARLO FELICE, in collaborazione con l’Associazione VETERAN CAR, organizza un raduno d’auto d’epoca in Piazza Fontane Marose, Salita Santa Caterina e Galleria Mazzini

-ANIMAZIONE E STAND ENOGASTRONOMICI A VOLTRI

Manifestazione con stand gastronomici e animazione musicale oltre a street shopping, a cura del CIV VOLTRI

Via Camozzini, Via Don G. Verità,

Orario dalle ore 14.30 alle 23.00.

-DANZA IN PIAZZA CAMPETTO

Pomeriggio danzante in piazza Campetto con danze caraibiche, revival e animazione a cura del CIV Scurreria Campetto

Orario dalle 15.00 alle 19.00.

-OPEN DAY DANZA NEL BORGO DI PRE’

Piazza della Commenda , Truogoli di S. Brigida , Piazza S. Elena

In collaborazione con il CIV Borgo di Prèe il CIV Vivere Santa Brigida, le associazioni Caribe Academy, Slidin’shoes Swing Dancers e la Scuola di danza 5 6 7 8 Studio presentano un grande Open Day in cui si tengono esibizioni di danza per avvicinare la cittadinanza ai corsi in programma quest’anno nelle diverse scuole.

Durante l’intera giornata saràpossibile provare grauitamente i corsi, delle danze piùpopolari: cubana, portoricana, swing, boogie woogie e tante altre. Speciali performance per i bambini, anche con la presenza di truccatori.

Orario dalle ore 15 alle 23.

-IL TANGO IN VIA XX SETTEMBRE

Esibizione Tango via XX Settembre angolo San Vincenzo a cura del CIV via XX Settembre.

Orario dalle ore 16 alle 20,30.

-CONCERTO a PALAZZO TURSI

Nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi per la rassegna ‘Chiese in Musica’ verranno eseguiti brani originali, trascrizioni e parafrasi sono gli elementi che animano il programma eseguito dal gruppo del Joyful Flute Ensemble del Conservatorio Paganini, diretto e coordinato dalla Prof.ssa Elena Cecconi.

Orario 16

Ingresso gratuito

-STILETTO RUN

Corsa sui tacchi riservato agli uomini.

Evento benefico di raccolta fondi per l ‘Associazione Gigi Ghirotti a cura del CIV Carignano.

Orario dalle ore 17.00 alle 21.00.

-INAUGURAZIONE “ON THE WALL”

Inaugurazione e tour delle opere di 10 muralisti di livello internazionale e altrettanti giovani writers, impegnati a ridipingere muri e saracinesche del quartiere di Certosa, in Valpolcevera.

Orario 17.30.

-MACELLI IN FESTA

Dalle 18,00 alle 23,30 CIV MADDALENA, organizza “MACELLI IN FESTA”aperitivi a tema e musica dal vivo, street food.

-NOTTE BIANCA A CERTOSA

a cura del CIV VIVI CERTOSA

Dalle 13 alle 24 promozioni e apertura straordinaria dei negozi della delegazione. In via Jori, mercatino enogastronomico ed artigianale. A corollario, nelle vie Pongoli, Dandolo, Rasori, Piombino, Piccone, Aleardi e piazza Petrella vari punti di animazione musicale dal vivo, spettacoli di animazione per bambini a tema “Star Wars”, giochi gonfiabili, trucca bimbi, esibizioni sportive e scuola di musica.

Concerto serale.

-GENOVA MERAVIGLIOSA–

Racconti, scarabocchi e note di una città Superba

Piazza Rossetti

Marco Rinaldi, Massimo Alfieri e Mauro Moretti , protagonisti della scena teatrale contemporanea genovese raccontano il futuro di Genova.

Ore 21

Ingresso gratuito.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

-MUSICA CLASSICA A PALAZZO DELLA BORSA

Per la rassegna ‘Chiese in Musica’ concertoorganizzato dall’Associazione Internazionale delle Culture Unite vedràla partecipazione della violinista Abigeila Voshtina – formatasi a Tirana e successivamente al Conservatorio Verdi di Milano, alla scuola di Musica di Fiesole e all’Universitàdell’Indiana a Boomington – accompagnata dall’Orchestra ‘Milano Virtuosa’. Musiche di Mozart.

Orario 17

Ingresso gratuito.

-DEEJAY TIME PER LA CITTA’

Piazza De Ferrari

Dalla celeberrima trasmissione radiofonica di Radio DJ Albertino, Fargetta, Molella e Giorgio Prezioso si esibiranno in un concerto aperto alla città

Ore 21

Ingresso libero.

LUNEDI 23 SETTEMBRE

Altri eventi

-Degustazioni a tema presso Ristoranti aderenti di Confesercenti

A cura di Confesercenti-Associazione Gelatieri Artigiani Genovesi, creazione del gusto “Salone Nautico”

Iniziative Promozionali nei i ristoranti e bar di Confcommercio:

-nei ristoranti che aderiranno, ai visitatori del Salone che si presenteranno con il biglietto del Salone Nautico verrà offerto un assaggio di un prodotto tipico o una scontistica che ogni ristoratore puòriservarsi di praticare su pranzo o cena;

-nei bar che aderiranno, ai visitatori del Salone che si presenteranno con il biglietto del Salone Nautico, verràofferto un assaggio di un prodotto tipico genovese, in abbinamento ad un aperitivo/cocktail.

-LA MIA LIGURIA A TAVOLA- 5 serate gastronomiche a cura di ENOTECA REGIONALE

Presso i Ristoranti The COOK al cavo –Ristorante Giotto dell’Hotel Bristol –Voltalacarta –Capo Santa Chiara –I Maris , con la presenza di un produttore di vino ligure alla presenza di un docente di lingua inglese.

-GENOVA PROFUMATA

Per tutta la durata del salone, 500 litri della nuova la fragranza “Genova”di Euthalia profumeranno un percorso di 2 km in 10 tappe nel cuore della Genova Antica.

Una fragranza ispirata agli aromi di Genova e della Liguria, che raccoglie i loro profumi sospesi tra terra e mare saràdiffusa, dal 12 settembre al 13 ottobre, tra i vicoli del Centro Storico della Superba, in Aeroporto, nella Stazione Marittima e all’Accoglienza del Salone Nautico. Per la prima volta al mondo una cittàsi dota di un proprio profumo ufficiale: una suggestione sensoriale diffusa su un percorso olfattivo di oltre due chilometri tra le meraviglie della cittàantica. Le dieci tappe del Centro Storico a essere profumate da cinquecento litri di fragranza “Genova”, distribuiti da oltre duecento diffusori, sono via di Scurreria, Via San Lorenzo, Via Luccoli, Via XXV aprile, Via Roma, Galleria Mazzini, Via di Canneto il Lungo, Piazza delle Erbe, Via Banchi e via Sottoripa.

INGRESSI SCONTATI AI MUSEI GENOVESI

-Musei del Comune di Genova

Ingresso a prezzo scontato nel corso della settimana e ingresso gratuito domenica 22 settembre per tutti coloro che sono in possesso di un titolo d’accesso al Salone Nautico

-Palazzo Ducale

Ingresso alle mostre a prezzo scontato per tutti coloro che sono in possesso di un titolo d’accesso al Salone Nautico

Per Mostra LABIRINTO LUZZATI – prezzo ridottissimo a €3

Per Mostra INGE MORATH. La vita. La fotografia -presso ridotto a €8

-MU.MA

Ingresso a prezzo scontato per tutti coloro che sono in possesso di un titolo d’accesso al Salone Nautico