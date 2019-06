Genoa Shipping Run: l'allenamento solidale per i bambini del Gaslini

La Genoa Shipping Run è un allenamento di 10 km circa “a ritmo tranquillo” nel cuore storico della Città e nel Porto di Genova. Ormai un appuntamento fisso dei runner del mondo dello shipping e della portualità genovese (e non solo) nel corso delle edizioni ha visto la partecipazione di campioni internazionali come Stefano Baldini ed Emma Quaglia.

Per questa edizione il testimonial d’eccezione è Valeria Straneo, vice campionessa mondiale di Maratona a Mosca 2013.

Programma:

09:30 Ritrovo Porto Antico – zona Bigo;

09:45 Foto ricordo con Valeria Straneo

10:00 partenza della Genoa Shipping Run

10:25 in prossimità del Molo Giano, qualche minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia della Torre Piloti

10:45 termine della corsa – raccolta delle donazioni in favore dell’Unità di Ematologia Oncologica dell’Ospedale Gaslini; piccolo ristoro

Una corsa solidale

Le quote di iscrizioni verranno devolute al reparto di ematologia dell’ospedale Gaslini.



La Genoa Shipping Run è organizzata dall’associazione International Shipping Runners.

Il percorso, nella sua parte portuale aperta al traffico veicolare, sarà segnalato e in modo tale da garantire la massima sicurezza dei partecipanti.

È prevista la possibilità di lasciare effetti personali in zona partenza, custoditi dagli organizzatori

Per ulteriori informazioni scrivere a: internationalshippingrunners@gmail.com