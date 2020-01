Kevin Zhu al concerto di apertura del Genoa International Music Youth Festival

Mancano pochi giorni al via, per la seconda edizione di Genoa International Music Youth Festival (GIMYF), il festival musicale nato a Genova e interamente dedicato ai giovani artisti e alla loro formazione, con l’obiettivo di creare appuntamenti culturali, per mettere Genova al centro di un percorso culturale, che possa unire giovani di culture differenti, attraverso il linguaggio comune della musica.

La manifestazione è nata da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) ed è stata realizzata grazie alla coorganizzazione con il Comune di Genova e alla collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Porto Antico.

Si inizia dunque sabato 1 febbraio alle 21 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con un omaggio a Paganini e Liszt.

Ad esibirsi sul palco saranno Kevin Zhu, il giovanissimo vincitore dell'ultima edizione del Premio Paganini, il pianista Marcello Mazzoni con l'Orchestra Filarmonica di Brasov (Romania) diretta dal genovese Lorenzo Tazzieri, presidente di Aicu e direttore artistico del Festival. Verranno eseguite musiche di Beethoven (Ouverture del 'Coriolano'), Liszt (Totentanz in versione orchestrale) e Paganini (concerto per violino e orchestra n. 1 op. 6).

Ingresso gratuito.

Il concerto è anche un’anteprima del disco dedicato a Paganini e Liszt prodotto dalla casa discografica BAM, che sarà registrato il prossimo luglio durante il concerto di apertura del Chile Opera Festival, il primo festival operistico del mondo cileno diretto dal maestro Lorenzo Tazzieri. Attraverso accordi di cooperazione culturale internazionale, infatti, quest’anno si allarga la rete dei partner e sarà quindi possibile esportare il modello del Gimyf in altri Paesi.

Lorenzo Tazzieri, classe 1985, è uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione di direttori d'orchestra. È stato il più giovane musicista insignito dal sindaco Marco Bucci e dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati del titolo di 'Ambasciatore di Genova nel mondo'. Direttore della Tokyo Metropolitan Opera Foundation, direttore artistico del Genova International Music Youth Festival, del Batumi International Music Festival e del Chile Opera Festival, primo festival operistico del Paese, a soli 34 anni ha già diretto in oltre 20 paesi del mondo in Asia, Africa, Europa e Sud America.

Kevin Zhu, statunitense, giovanissimo vincitore dell'ultima edizione del Premio Paganini, nella sua carriera ha ottenuto innumerevoli premi e riconoscimenti esibendosi nelle più importanti sale concertistiche in America, Europa e Asia. Dopo essersi formato al San Francisco Conservatory of Music, attualmente studia a New York presso la Juilliard School con Itzhak Perlman e Li Lin.

Marcello Mazzoni, pianista di fama internazionale. Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio 'C. Monteverdi' di Bolzano ha proseguito gli studi all'Accademia di Imola. Ha tenuto concerti sia come solista che con orchestra nei più rinomati festival a livello mondiale. All'attività concertistica affianca quella dell'insegnamento quale docente di pianoforte principale presso il Conservatorio 'L. Canepa' di Sassari.

L'Orchestra Filarmonica di Brasov (Romania) è la più antica e una delle principali orchestre della Romania e dell'est europeo. È stata diretta da musicisti del calibro di J. Brahms e R. Strauss; attualmente tiene concerti a livello mondiale con solisti e direttori di fama internazionale.