'I primi mille giorni', incontri gratuiti per neo genitori

Una serie di incontri gratuiti per affrontare con serenità i “Primi Mille Giorni” del bambino, dal concepimento ai due anni di vita. È questo il nuovo progetto dell'assessorato Pari Opportunità e Diritti del Comune di Genova, nell'ambito delle iniziative Genova People Friendly, in collaborazione con l'Agenzia Comunale per la Famiglia.

I neo genitori, ma anche i nonni e tutte le persone che si occuperanno del bambino in questa fase della vita, si potranno confrontare con il pediatra, l'ostetrica, la pedagogista, la psicologa e Leche League, la Lega per l'Allattamento Materno.

Arianna Viscogliosi, assessore alle Pari Opportunità e Diritti del Comune di Genova, spiega che: «il progetto è la naturale continuazione del Baby Pit Stop, l'area sosta, presente a Palazzo Tursi, a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. È qui che si terranno la maggior parte degli incontri legati a questa nuova iniziativa. Stiamo anche procedendo alla mappatura di tutti i Baby Pit Stop presenti sul territorio comunale e, per farli conoscere perché siano più utilizzati dalle famiglie, pensiamo di organizzare altri corsi come questo, che interessano un gran numero di persone: non solo i neogenitori, ma anche i futuri nonni si sono detti interessati in quanto sono proprio loro a essere, molto spesso, in prima linea nella gestione delle esigenze dei nipotini».

«È un bellissimo progetto in linea con i bisogni emersi in occasione degli Stati Generali dell'Educazione - dichiara Simonetta Saveri, Responsabile dell'Agenzia Comunale per la famiglia -. Insieme con l'assessore Arianna Viscogliosi abbiamo creato relazioni e un incontro davvero costruttivo tra idee, progetti e disponibilità di esperti di grandissima competenza e passione educativa, a servizio delle famiglie».

Il programma prevede complessivamente 20 incontri, suddivisi in due seminari presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio sulla conoscenza del bambino, 14 appuntamenti presso il Baby Pit Stop di Palazzo Tursi, dove si affronteranno le situazioni tipiche che possono verificarsi nei primi mille giorni di vita del bambino - dalle coliche a come cambia la vita di coppia dopo la nascita del figlio - e quattro incontri pomeridiani presso la Biblioteca De Amicis al Porto Antico, per informare e sensibilizzare sulla manovra di disostruzione delle vie aeree.

La partecipazione agli incontri, prevista dal 16 marzo al 10 luglio, secondo il calendario e gli orari precisati di seguito, è subordinata alla prenotazione via e-mail, al seguente indirizzo primimillegiorni@comune.genova.it.

Il programma si trova qui sotto, basta cliccare sulla foto per ingrandirla.

