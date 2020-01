“Genesis Dream”: concerto dei Real Dream

“Genesis Dream, the Golden Age of Genesis”: 1° febbraio 2020 live a Genova con i Real Dream.

I Real Dream arrivano live a Genova, con una rinnovata scaletta 100% Genesis "Gabriel Era".

Il concerto si svolgerà sabato 1° febbraio 2020 alle ore 21:00 al Teatro Carignano, via Villa Glori 8, Genova.

Costo del biglietto unico 13 Euro.

Prenotazione e prevendita: 328 3177555

Il "Genesis Dream" di Genova sarà un Concerto in 2 tempi :

Il primo tempo sarà dedicato ai brani tratti da "The lamb lies down on Broadway" album del 1974, l'ultimo con Peter Gabriel alla voce.

Il secondo tempo sarà un ulteriore salto all'indietro nell'era Gabriel, con la proposta di brani mitici tratti da "Nursery Cryme", "Foxtrot" e "Selling England by the Pound".

