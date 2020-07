Gene Gnocchi in piazza delle feste per "Ridere d'agosto ma anche prima"

Continua la programmazione della rassegna estiva “Ridere d’agosto ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage.

Martedì 14 luglio, alle ore 21.30, andrà in scena lo spettacolo “Sconcerto rock”, in cui Gene Gnocchi ritorna sul palco nella doppia veste di attore e cantante, accompagnato da Diego Cassani alla chitarra. Nello show, il poliedrico artista interpreterà “The Legend”, un attempato rocker che si presenta sul palco per quello che nelle sue intenzioni dovrebbe essere un grande concerto celebrativo. Il ritorno sulle scene si trasforma in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il pubblico che gli contesta le scelte artistiche e molto altro.

L’anziana rockstar, tornata sul palco dopo anni di silenzio nella speranza di risolvere i suoi problemi economici, si trova quindi a dover trasformare la celebrazione in un tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un principiante assoluto.

I biglietti degli spettacoli (interi 18 euro, ridotti 14 euro) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, da martedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13), agli uffici IAT del Comune al Porto Antico, oppure online su Happy Ticket. Nel giorno di programmazione, i biglietti saranno in vendita anche alla biglietteria di Piazza delle Feste a partire dalle 19.30.

