Prende spunto dal motto gella città, "Genova more than this", la frase che accompagna il Liguria Pride 2019: "Genova better than this" infatti significa "Genova è migliore di così".

L'appuntamento è sabato 15 giugno dalle ore 15 e fino a sera: come di consueto si sfilerà per le strade della città, per i diritti di tutti e tutte.