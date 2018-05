"Girandola di Libri": a Gattorna torna il mega bookcrossing con più di 600 libri

Sabato 26 maggio torna a Gattorna, per la quarta edizione, la "Girandola di libri": un grande bookcrossing per adulti e bambini con oltre 600 libri tra cui scegliere. Se non si hanno libri da scambiare, non importa: si potranno comprire i titoli esposti a offerta libera.

Inoltre, incontri, aperitivi, e animazione. In caso di pioggia, la manifestazione si terrà al coperto.

Il programma:

Ore 10: inizio scambio di libri.

Ore 10,30: premiazione Gara di Lettura 2018 e lettura frasi significative prese dai libri letti dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cicagna.

Ore 16: inaugurazione della Little Free Library che sarà posizionata a Ferrada nei pressi del Municipio.

Ore 16,30: presentazione del libro "Ricettadndo a Tasso da Franco" della Chef Barbara Ferrera.

Ore 17,15: "Cosa c'è dentro la casetta?" consigli e suggerimenti di lettura a cura di Cristina Parodi.

Ore 18: incontro con l'autrice Valeria Corciolani.

A seguire: apericena letterario (con sconto per chi partecipa allo scambio libri).

Durante il pomeriggio, animazione per bambini a cura della Band Degli Orsi.