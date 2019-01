"Il gatto con gli stivali" al Teatro della Tosse

Domenica 3 febbraio arriva al Teatro della Tosse "Il gatto con gli stivali" della Compagnia Teatro Verde di Roma con una doppia replica alle ore 16.00 e alle ore 17.45.

Alle ore 15.00 Daniela De Blasio Costumista della Tosse terrà un laboratorio gratuito per tutti i bambini.

Può un semplice gatto, con l’astuzia ed un paio di stivali diventare ricco e famoso? Può un semplice gatto, con il coraggio e un paio di stivali, sconfiggere un potente orco? Può un semplice gatto, con la fantasia e il solito paio di stivali, fare innamorare una principessa di un povero mugnaio? Certo, che può: ma l’astuzia, il coraggio, la fantasia (e il paio di stivali) nulla possono senza l’aiuto dei bambini del pubblico.

Il Gatto con gli Stivali è la favola delle apparenze. Una favola in cui si denuncia, sorridendo, l’ipocrisia dei rapporti umani. Una favola che ci dice che è vero solo ciò che sembra come a teatro, ma che alla fine la verità vien sempre a galla come a teatro. E allora la sfida è quella di raccontare una favola classica senza cambiare una virgola, ma stupendo il pubblico con una messa in scena piena di sorprese.

Due facchini impegnati in un improbabile trasloco, durante la pausa pranzo, si lasciano prendere dal racconto della celebre favola costruendo le scene davanti agli occhi del pubblico, montando scatole, aprendo scatoloni, giocando con buste, cartoni, cappelliere, pacchi e pacchetti.

Ogni scatola che si apre contiene un mondo colorato e sorprendente e i due facchini diventano gli attori di una rutilante messa in scena: un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate e avventure, in un ritmo crescente ed entusiasmante.

Per poi, alla fine della favola, ritornare due semplici facchini, stupiti e increduli di quanto hanno creato, tra scatole, pacchi e scatolette.

Biglietti: 8 euro adulti / 6 euro bambini