"Garden party" a Castello D'Albertis: incontri, passaggi segreti, aperitivo nel parco e cacao

Giovedì 3 maggio, dalle ore 18.00 alle 22.00, il parco di Castello D’Albertis aprirà i suoi cancelli per ospitare il primo Garden Party, per godere di questo parco urbano, per permettere di conoscerlo, apprezzarlo e godere della sua tranquillità.

Visite guidate tra i passaggi segreti (e non solo)

A partire dalle 18.30 partiranno speciali passeggiate tra i passaggi segreti e aerei del castello a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro ( costo: visita 6 € a partecipante. Partenze gruppi ore 18.30 – 19.15 – 20.00 – 20.45) e sarà possibile gustare un aperitivo nel parco (10 € a cura di BonTon Bistrot).

Gli incontri

Alle ore 18.00 l’artista Gianluca Balocco che parlerà della sua esperienza in Amazzonia che ha raccontato nella mostra in corso e nel libro WITJAI il gene verde della razza umana, edito da Crowdbooks.

Seguirà intervento di Esther Cuesta, parlamentare della Repubblica dell’Ecuador, sui diritti dei popoli indigeni dell’Amazzonia ecuadoriana.

Il cacao

Ai partecipanti è riservata una dolce sorpresa gentilmente offerta da Joyflor Srl - Pia Riviera - Aruntam Coraggio Nativo. Il cacao usato in Aruntam rispetta la filosofia del “Direct & EcoTrade”, con la contrattazione e l’acquisto diretto dai produttori nei paesi d’origine, per favorire lo sviluppo autonomo delle comunità e sostenere la coltivazione di questo frutto meraviglioso.

L’Ecuador vanta una storia millenaria con il cacao. Ritrovamenti archeologici fanno risalire, grazie alla civiltà Mayo-Chinchipe, i primi usi del cacao come bevanda delle popolazioni native a quasi 5.000 anni fa. A seguito della mappatura del DNA del Theobroma Cacao, iniziata nel 2008, sono stati realizzati approfonditi studi di genetica. Uno tra i più importanti è quello di Juan C. Motamayor, “Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree (Theobroma Cacao)”, in cui sono state riconosciute in Ecuador diverse genetiche, oltre alla più nota che è il Nacional. Una di queste è il Curarai, un cacao aromatico che si trova a nord della foresta amazzonica del paese, ed è proprio in questa zona che abbiamo trovato il nostro cacao, ad Archidona, nella provincia di Napo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

TEL 010. 2723820 biglietteriadalbertis@comune.genova.it