The Garage: il contest di hip hop e streetdance torna a Genova

Torna, per la terza edizione, "The Garage", contest di hip hop e streetdance.

La data da segnarsi sul calendario è il 6 aprile 2019 al Porto Antico (Piazza delle Feste): gli artisti si sfideranno divisi in diverse categorie come sezione crew, sezione uno, sezione due, e poi ci saranno workshop, battle 1v1 mixstyle e show per tutti i gusti e tutte le età.

Insomma, per un giorno la Piazza delle Feste si trasformerà in una grande arena, con i ballerini divisi anche per età (kids, junior e master).