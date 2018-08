Gara Regionale Primo Soccorso a Campo Ligure

Il 1 settembre si terrà a Campo Ligure la Gara Regionale di Primo Soccorso dedicata ai volontari della Croce Rossa.

Per i volontari la gara rappresenta un momento formativo importante e di confronto anche a valle dei tragici avvenimenti di questi giorni.

La formazione e l'addestramento continuo sono momenti fondamentali per ogni serio e preparato soccorritore.

A questa importante manifestazione parteciperanno squadre i cui componenti possono afferire al Corpo Militare, alle Infermiere Volontarie e ai Volontari dei diversi Comitati della Liguria.

Ciò che verrà richiesto alle squadre partecipanti sarà di mettere in pratica le conoscenze tecnico-didattiche apprese già a partire dal corso di accesso, in un confronto di sana competizione fra squadre provenienti da tutta la Regione Liguria.

La competizione di Soccorso si articola in numerose simulazioni di incidenti definite “Stazioni di Prova” intercalate da “Stazioni di Sosta”, numerate in modo progressivo secondo un percorso prestabilito.

Le “Stazione di Prova” possono prevedere una situazione statica o sceneggiata, simulante: un incidente (stradale, sportivo, sul lavoro, domestico, di svago, etc.), oltre ad eventuali prove connesse alle altre Aree di intervento CRI.

Le squadre iscritte, partendo ognuna da una stazione e seguendo un percorso ad anello, si misurano nelle tecniche di primo soccorso messe in atto nelle diverse situazioni; l’azione richiesta in ogni prova deve essere compiuta in un tempo massimo di 9 minuti, più 3 di commento, non prolungabili al fine di evitare penalità.

La squadra è valutata in base alla tecnica di primo soccorso applicata, all’utilizzo di presidi (ove previsti), alla priorità assegnata ai diversi casi, all’organizzazione del lavoro, alla chiamata di soccorso, alla capacità di coordinamento del caposquadra, al modo di agire nei confronti degli infortunati.

I vincitori della gara regionale ci rappresenteranno alla gara nazionale in programma per il 12-13-14 ottobre in Calabria, a Scalea (CS).