Game of kings, la serie ligure arriva al cinema

Giovedì 26 settembre 2019 La Feltrinelli di Genova aprirà ufficialmente la giornata del lancio di Game of kings con la conferenza stampa. Proseguirà con l'apertura della sala 6 presso il The space cinema porto antico di Genova, dove a partire dalle 17.30, avranno luogo tre proiezioni, fino a tarda sera. Già sold out (da luglio) le ore 20, mentre sono disponibili ancora le ultimissime prevendite per le 22,30 (scrivere a info.deanimation@gmail.com).

L'evento, che è pronto ad accogliere oltre 500 spettatori, sarà un traguardo molto importante per la D&e Animation, associazione culturale no profit di Genova che ha supportato questa produzione indipendente che ha catapultato l'associazione stessa nel mondo del cinema, facendo sì che i progetti non si fermino con game of kings.

Seguirà la settimana successiva con il tour nel savonese, multisala Diana di Savona (3 ottobre ore 20) e Moretti di Pietra Ligure (4 ottobre ore 21), dove saranno disponibili i biglietti direttamente al cinema.

Si auspica a un risultato che supera le aspettative e punta a battere il record della Premiere del 2018 quando "game of kings" portò 400 persone al multisala America nella prima serata di Genova quando presentava i primi quattro episodi. Al secondo anno e al termine della produzione di tutti e nove gli episodi in programma, ci si aspetta di vedere la crescita di questa avventura sotto tanti aspetti, sia tecnici che attoriali.

IL 90% degli attori non sono professionisti, è vero, ma ciò non toglie a Game of Kings di essere un prodotto cinematografico di tutto rispetto che fa parlare di sé in lungo e in largo, in regione e oltre confine.

È stato scelto da un portale americano per imparare l'italiano all'estero, è stato vetrina per alcuni ragazzi che hanno trovato opportunità di lavoro nel mondo del cinema, ha valorizzato il territorio di una regione in cui troppo spesso si parla di tragedie, e Genova ne sa qualcosa. Ha accolto artisti importanti che hanno scelto di contribuire senza percepire un ingaggio, ha permesso a un associazione che fa medieval show di coinvolgere compagnie e realtà che condividono questa passione, e tutto questo sulle righe di un'avventura inedita, dove Balestrino, in provincia di Savona diventa la vecchia contea di Prestonshire, o dove il bellissimo castello di Campo Ligure prende il nome di Winrell, la cittadella. Oppure dove le scogliere di Quarto dei Mille, a Genova, che videro un tempo partire Garibaldi, ora si travestono da un regno protetto dagli Dei, dove due fratelli si contendono un trono scomodo e pericoloso, il regno di Sisborn. Tanta fantasia e pura passione nelle righe di una sceneggiatura scritta e inventata da Dario Rigliaco, autore, che vede prender vita alle sue parole grazie alla cinepresa di Gioele Fazzeri, regista. Ma il motore di tutto ciò è una squadra di ragazzi formidabili, che nella vita di tutti i giorni hanno un lavoro normale come tutti, ma la notte e i weekend si trasformano totalmente, cambiando abito come dei veri e propri supereroi capaci di realizzare un qualcosa che nessuno prima, in questo modo, ci era riuscito.

Il tempo sta per scadere, tra poco più di una settimana si aprirà il sipario, e la Liguria sarà ancora protagonista di un avvenimento senza eguali, questa volta però, di grande bellezza. Non ci resta che attendere, curiosi di vedere ciò che è stato confezionato.