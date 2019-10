"Game Happens": il festival dei videogiochi indipendenti a Villa Bombrini

Nel weekend dall'8 al 10 novembre 2019 torna per la quinta edizione Game Happens a Villa Bombrini, il festival internazionale dedicato all'impatto dei video games su cultura, politica e società.

L'obiettivo è mostrare gli elementi più innovativi del videogioco indipendente europeo, per mettere in relazione il settore con le altre industrie creative, culturali e tecnologiche. Il tema 2019 è Elements of Change.

Nell’anno celebrativo dei 150 anni della Tavola Periodica degli Elementi Chimici e nel Centenario della nascita di Primo Levi, autore che ha saputo unire chimica e letteratura, Game Happens fa tesoro della transdisciplinarietà culturale ed esplora i singoli elementi che stanno ridefinendo il videogioco come un mezzo di comunicazione e di espressione.

Particolare attenzione è dedicata alla diversità di autori e autrici che abitano oggi il settore indipendente, ovvero quella produzione di videogiochi dalla forte componente autoriale, frutto di un’innovazione che è innanzitutto creativa e legata alle proprie radici culturali.

Il Festival Game Happens è suddiviso in due parti: una conferenza, in inglese, rivolta a chi lavora nell’industria dei videogiochi, ma anche a studenti e studentesse che vogliono entrare a far parte del settore, e una mostra aperta alla città in cui tutte le persone sono invitate a provare i titoli indipendenti selezionati che meglio rappresentano gli elementi del cambiamento dell’industria creativa.

Game Happens 2019 è un evento organizzato da Regione Liguria, attraverso la sua società in house Liguria International, con il supporto dell’Associazione culturale Game Happens, e finanziato dal POR FESR Liguria 2014-2020. Con la collaborazione di Società per Cornigliano e di ETT SpA. Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova.