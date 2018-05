Allo scalo ferroviario di Pieve Ligure - vicino a un ampio parcheggio - arriva, venerdì 15 giugno 2018, la tradizionale Gamberonata.

Tante specialità gastronomiche in arrivo a partire dalle 19, mentre alle 21 inizierà uno spettacolo musicale per far ballare e cantare tutti i partecipanti.