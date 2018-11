La domenica dei bambini al Sipario Strappato con "La gallinella rossa"

Domenica 18 novembre, alle ore 17, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) andrà in scena "La gallinella rossa" di Fiorella Colombo e Lazzaro Calcagno, che è anche regista e direttore artistico del teatro. Sul palco, Maria Cerminara, Fiorella Colombo e Sara Damonte.

Per la rassegna domenicale dedicata ai bambini, questa fiaba vuole insegnare ai più piccoli il valore di una corretta alimentazione e del rispetto dell'ambiente.

In una fattoria vivono tre amici: la gatta gialla, il cane blu, e la gallinella rossa. I tre svelano ai bambini i tre "segretissimi segreti" della Fattoria Arcobaleno, che insegnano a nutrirsi bene e in modo vario. Come? Con l'aiuto del canto e dei colori. Un cibo colorato, dunque, per prendersi cura di sè, e se ci prendiamo cura di noi stessi anche l'ambiente in cui viviamo cambia. Dunque, la storia insegna a prendersi cura di sè per prendersi cura dell'ambiente.

Ingresso unico 6 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121.