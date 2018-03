Il Galliera compie 130 anni tra concerti e orario di visita ampliato

In occasione delle celebrazioni dei 130 anni del Galliera, mercoledì 21 marzo, si celebreranno i 130 anni di apertura dell’ospedale attraverso una serie di iniziative rivolte al pubblico e ai dipendenti dell’Ente.

Ampliamento dell'orario di visita

Innanzitutto verrà ampliato l’orario di visita da parte del pubblico ai ricoverati dalle ore 10.30 alle ore 20.30, ad eccezione delle Strutture di S.C. Anestesia e Rianimazione e S.C. Cardiologia UTIC.

I volontari delle associazioni

Inoltre, saranno a disposizione dei pazienti e dei cittadini per tutta la giornata i volontari delle associazioni.

Menu speciale

La S.C. Economale Alberghiero e logistica provvederà a servire un menù speciale per i pazienti e per i dipendenti del Galliera.

Il concerto e la Messa

Alle ore 15.00 infine, presso la Cappella dell'Ente si terrà un concerto a cura degli studenti del 'Conservatorio Paganini' al quale seguirà la Santa Messa celebrata da Mons. Marco Doldi alle ore 16.30.

Si tratta di una serie di iniziative volte a ricordare una data importante, il 14 marzo 1888, quando venne aperto l’E.O. Ospedali Galliera. Nelle intenzioni della Fondatrice, Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera, la grandiosa Opera Pia De Ferrari Brignole Sale, era destinata al "ricovero, l'assistenza e la cura dei poveri infermi in tre diversi Ospedali" (Galliera, San Filippo e San Raffaele). Tre strutture ospedaliere diversificate, dotate di quanto la scienza medica più all'avanguardia in Italia ed in Europa suggeriva, che costituivano nel loro insieme un complesso mirato ad una assistenza sanitaria globale specializzata.