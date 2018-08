Gabry Ponte al Varazze Music Festival

Sabato 25 agosto dalle 18 sul Molo Marinai d'Italia, il Varazze Music Festival ospita per la prima volta uno degli artisti italiani più popolari e affermati a livello mondiale, Gabry Ponte. Ingresso libero. Per i fan dell'artista una bella consolazione dopo l'annullamento del concerto, previsto a Genova il 2 settembre 2018. A fare da cornice alla serata dj set Tba e Alberto "Pernazza” Argentesi.

Dopo alcuni anni di lavoro in studio, Gabry Ponte comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), e nascono gli Eiffel 65. È il 1999 e il singolo Blue raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi per un totale di oltre 10 milioni di CD venduti.

Negli anni 2000, inizia a pubblicare da solista: celebri sono "Geordie", remix del classico di De André, "De Musica Tonante", "The man in the moon", "Figli di Pitagora", "La danza delle streghe" e altre.

Il 20 ottobre 2017 è uscito il suo nuovo singolo "In The Town", in collaborazione con il cantante statunitense Sergio Sylvestre, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2016.

Info e contatti info.varazzemusicfestival@gmail.com e 392 3383888 (anche Whatsapp).