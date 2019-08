Gabry Ponte in concerto gratis a Varazze

Dopo l'annullamento del 2018, lunedì 5 agosto 2019 arriva finalmente a Varazze Gabry Ponte.

Appuntamento dalle ore 18 in viale Nazioni Unite con l'edizione "Big" del Varazze Music Festival ad ingresso gratuito. Non mancherà l'area food per potersi rifocillare con cibo, birre e vini.

Dopo alcuni anni di lavoro in studio, Gabry Ponte comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), e nascono gli Eiffel 65. È il 1999 e il singolo Blue raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi per un totale di oltre 10 milioni di CD venduti.

Negli anni 2000, inizia a pubblicare da solista: celebri sono "Geordie", remix del classico di De André, "De Musica Tonante", "The man in the moon", "Figli di Pitagora", "La danza delle streghe" e altre.

Il 20 ottobre 2017 è uscito il suo nuovo singolo "In The Town", in collaborazione con il cantante statunitense Sergio Sylvestre, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2016.