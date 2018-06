Gabry Ponte fa scatenare la Fiera di Genova

Gabry Ponte, dj, produttore, conduttore radiofonico, e membro degli Eiffel 65, arriva a Genova per scatenare la Fiera il 14 luglio 2018.

Concerto organizzato da Momentum Events.

Dopo alcuni anni di lavoro in studio, Gabry Ponte comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), e nascono gli Eiffel 65. È il 1999 e il singolo Blue raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi per un totale di oltre 10 milioni di CD venduti.

Negli anni 2000, inizia a pubblicare da solista: celebri sono "Geordie", remix del classico di De André, "De Musica Tonante", "The man in the moon", "Figli di Pitagora", "La danza delle streghe" e altre.

Il 20 ottobre 2017 è uscito il suo nuovo singolo "In The Town", in collaborazione con il cantante statunitense Sergio Sylvestre, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2016.