La scuola digitale si racconta con "Futura": a Genova la prima tappa

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha partecipato questa mattina alla presentazione di 'Futura', l'evento itinerante organizzato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dedicato al racconto della scuola digitale che quest'anno sarà a Genova, come prima tappa nazionale, dal 4 al 6 aprile.

Durante quest’anno scolastico, migliaia di studenti, docenti, personale scolastico, dirigenti, genitori ed esperti animeranno i luoghi centrali della città, trasformandoli in ambienti e laboratori digitali per raccontare, documentare, testimoniare.

Futura Genova si articolerà in tre giornate per imparare, condividere, sperimentare, approfondire, i tanti progetti già realizzati e per progettare insieme future attività coerenti con il PNSD.

Un percorso interattivo è previsto nello spazio del Digital Circus, con installazioni digitali, gare di robotica educativa, spazi immersivi, FabLab, una “caccia al tesoro digitale”.

Lo spazio Future Zone ospiterà le buone pratiche digitali delle scuole italiane, lo Students Matter i laboratori didattici innovativi per gli studenti e le classi del futuro.

Nel Palazzo della Borsa sarà attivo uno spazio di Agorà, che ospiterà dibattiti, iniziative, performance artistiche e musicali delle scuole italiane, e la finale nazionale del Premio Scuola Digitale.

A Palazzo Grimaldi della Meridiana e Palazzo Tobia Pallavicino verrà allestito lo spazio di Teachers Matter con decine di workshop, laboratori, Master Class, tenuti da esperti nazionali e internazionali per i docenti e il personale della scuola.

L’area di Sport Arena, con un campo di calcio sensorizzato, accoglierà la Soccer & Data Cup, la prima competizione calcistica e digitale della scuola italiana.

Ci saranno aree dedicate ai percorsi competitivi sulle metodologie didattiche innovative, quali la Civic Arena, in cui squadre di studenti vincitori degli hackathon locali si sfideranno nel costruire soluzioni innovative e digitali per il futuro in diversi settori dell’innovazione e della sostenibilità, il Womest, dove le squadre di studentesse vincitrici dei laboratori locali disputeranno la finale dell’innovazione nelle città del futuro e lo Steam Lab.