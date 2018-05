FuoriVigne: musica e teatro in piazza

Dal 30 maggio all'11 luglio a Genova arriva l'appuntamento con musica e teatro in piazza delle Vigne, con FuoriVigne, festival diretto da Irene Lamponi.

Ecco il programma:

30 MAGGIO: Puerto Plata Market [musica]

I Puerto Plata Market sono un progetto musicale comprato per due soldi alla fiera dell'Est da Tiziano e Gabriele Zerbinati. Rock e non solo. Una versione live pensata apposta per FuoriVigne.

13 GIUGNO: Enrique Balbontin [cabaret]

Comico e cabarettista, non ha bisogno di presentazioni. L'avete visto in tv, radio, cinema, teatro. A Genova ha fatto ridere fino alle lacrime con I Pirati dei Caruggi... Insomma, risate assicurate e satira pungente.



27 GIUGNO: Filippo Balestra [poesia]

Pippo Balestra è il "nostro poeta" L'avete visto sicuramente al "Minimo" e nei vari bellissimi Poetry Slam in cui si è esibito e che a volte gestisce. Si presenta a FuoriVigne con le sue "Poesie Normali", e dice: «Sono poesie normali, alcune molto piccole e altre molto grandi. Parlano di orsi nelle grotte, navi giganti, intellettuali nella spazzatura, labirinti sbagliati e altri temi scottanti». Ridi, pensi, ti bevi un bicchiere di vino.

11 LUGLIO: Irene Lamponi & Friends [musica]

Irene Lamponi è attrice e autrice di teatro. Negli ultimi anni ha scritto varie canzoni che presenterà a FuoriVigne, nel suo primo concerto pubblico. Per fortuna ha molti amici che suonano e sanno fare cose simpatiche, per cui lo show si svilupperà tra canzoni in collaborazione con musicisti veri, interventi teatrali e una caciara simpatica.