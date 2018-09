Genova in Blu: gli eventi del fuori salone in città

In occasione del 58esimo Salone Nautico, a Genova dal 20 al 25 settembre 2018, la città ospita una nuova, ricca edizione di Genova In Blu, la rassegna di eventi nata per portare il Salone nel cuore cittadino, aprendosi a genovesi, turisti e visitatori.

Novità e conferme

Fiori all’occhiello di Genova In Blu sono quest’anno: il Dopo Salone, che accompagna le sere in città a suon di musica e iniziative, gli Eventi CIV che animano il territorio – con il ritorno della Magnifica Tavolata in via Garibaldi – le riduzioni sui biglietti per chi visita i Musei Genovesi mostrando il biglietto del Salone Nautico, le suggestive mostre, gli itinerari e i concerti. Inoltre, per la prima volta, presenti al Salone Nautico due Uffici IAT “mobili”, che forniranno informazioni turistiche ai visitatori.

Per tutta la durata del Salone il mare sarà davvero il tema dominante in città: in diverse sedi del centro città ci sarà un'eccezionale esposizione di gozzi, messi a disposizione da leghe navali locali, Comuni e associazioni dell’area del Tigullio e dal Palio remiero del Tigullio.

Quartieri genovesi e strade dello shopping si animeranno con eventi organizzati e promossi dai CIV (Centri integrati di via) e dalle associazioni del commercio e dell’artigianato, coordinati dall’Assessorato Commercio e Turismo Comune di Genova, che oltre a un ruolo di coordinamento, ha anch’esso organizzato in proprio alcuni eventi.

Mercoledì 19 settembre

Il Salone in Centro Storico - Il giorno prima

Piazza San Cosimo, via Canneto il Curto, via delle Grazie, via dei Giustiniani, piazza San Giorgio - A cura del CIV Santi Cosimo e Damiano

Concerto Mladen – ore 21,00/24,00 - Animazione e letture di storie e racconti di Genova città corsara.

Dal 19 al 25 settembre

Lettere e sogni: porta il tuo desiderio, il tuo sogno, la tua storia, la tua lettera chiusa

Dal 19 al 26 settembre

Le girandole di Gattorna: Addobbi per segnalare un percorso in centro storico collegato a storie e aneddoti marinari.

Poesie di mare: invito agli abitanti a scegliere una poesia del cuore da lasciare appesa nei percorsi di centro storico.

Giovedì 20 settembre

La Magnifica Tavolata

Via Garibaldi

Dalle ore 17.00 alle 24.00 proposte gastronomiche su tavolate addobbate con i colori bianco e rosso dello stemma genovese dai ristoratori con piatti tipici genovesi, bevande a prezzo promozionale e sottofondo musicale. A cura del CIV Meridiana.

Per l’occasione saranno aperti al pubblico: l’atrio di Palazzo Nicolosio Lomellino sino alle ore 23.00, con illuminazione scenografica del ninfeo in cortile; l’atrio del Palazzo Tobia Pallavicino sino alle ore 23; l’atrio e il colonnato di Palazzo della Meridiana per Giovedì 20 settembre gratuitamente fino alle 22. Anche la Mostra dei Macchiaioli in corso a Palazzo della Meridiana sarà aperta fino alle 22 dando l’occasione ai visitatori del Salone Nautico di visitarla con biglietto ridotto.

Dal 20 al 25 settembre

Street Shopping In Blu

Via Cecchi, Via della Libertà, Corso Torino, Via Ruspoli, Via C. Barabino e via Rimassa

Dalle ore 8.00 alle 21.00 street shopping a cura del CIV Foce 2.0

Dal 20 al 27 settembre

Degustazioni a cura dei locali di zona, dedicato a ricette marinare. A cura del CIV San Cosimo.

Il mare in città tra esposizioni marinare, musica e swing

Per tutta la durata del Salone, il mare sarà il tema centrale in città.

Dal 20 al 25 settembre, Palazzo Tursi ospita la mostra fotografica storica curata dal Palio Remiero del Tigullio.

Tutti i giorni, per di più, il centro città sarà animato da ballerini che danzeranno a ritmo di swing, vestiti in stile marinaro. Ecco gli appuntamenti:

- 20 settembre ore 17, Piazza Matteotti, Your Swing, animazione swing

- 21 settembre ore 19, Via Garibaldi, fronte Tursi, Mash Up, animazione swing

- 23 settembre ore 19, Piazza De Ferrari, Swingin’ Genova, animazione swing

- 24 settembre ore 19, Piazza Fontane Marose, Mash Up e membri di varie scuole, animazione swing

Venerdì 21 settembre

Animazione per bambini

Piazza Rapisardi e Giardini de Nicolay

Dalle ore 15.00 alle 17.00: Animazione per bambini a tema marinaro. A cura del CIV Riviera di Pegli.

21 e 22 settembre

Piazza San Cosimo - A cura del CIV San Cosimo

Laboratori creativi sul mare e l’acquaticità - Ore 15,00/17,00 – Origami, letture di favole marinare, acchiappasogni di conchiglie, la magia delle pietre di mare.

Gli sport e il mare - Ore 15,00/17,00 – Racconti proiezioni e dimostrazioni di pallanuoto e beachvolley

Presentazione dei Dialoghi per la settimana blu: “Il mio nome è nessuno. Il ritorno”.

Palazzo Tobia Pallavicino - ore 18

Un racconto di Valerio Massimo Manfredi a cura de il Teatro Pubblico Ligure. Ingresso libero. Sarà presente l'autore.

Alle 22 Serata Inaugurale Nautico "Il Mare di Odisseo”. Ingresso a invito.

Chiese in Musica

Chiesa di San Luca - ore 18.30

“Chiese in Musica”, format dell’assessorato al Turismo in collaborazione con la Curia genovese, dedica uno dei suoi concerti alla città nel periodo del Salone Nautico. La magia della musica e la suggestione delle chiese genovesi diventano un mix vincente per coinvolgere alle ore 18.30 con un concerto a cura degli allievi del Liceo Pertini.

Serata Inaugurale del Salone Nautico

Sede Yacht Club Italiano

Il 21 settembre alle 20.30 si terrà la prestigiosa Serata Inaugurale del Salone Nautico, presso la sede dello Yacht Club Italiano. In tale occasione verrà consegnato il riconoscimento agli espositori presenti da 50 anni al Salone (partecipazione su invito, il ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto G. Gaslini).

Concerto inaugurale della Stagione Sinfonica 2017/2018 del Teatro Carlo Felice

Teatro Carlo Felice - ore 20:30

In occasione del 58° Salone Nautico a Genova, ingresso scontato per i possessori del biglietto del salone presso la Biglietteria del Teatro Carlo Felice.

L’Estate continua al Carmine

21 e 22 settembre

Piazza del Carmine

Dalle 18.30 alle 24.00 in collaborazione con il Mercato del Carmine serate musicali con generi selezionati (jazz, blues, lounge ) e degustazioni tipiche. A cura del CIV Zecca Carmine.

CucinaLiguria

Dal 21 al 23 settembre, Porto Antico - Piazza delle Feste. A cura di CNA Genova

Evento sulla Filiera della Cucina Ligure di eccellenza che si terrà:

-Venerdì dalle ore 12.00 alle 20.00;

-Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.00

Dal prodotto come materia prima, al prodotto trasformato nel Piatto, e storie di tutti gli utensili utilizzati per tradizione. prodotti, dimostrazioni ed approfondimenti sulle tradizioni enogastronomiche del territorio e show cooking. I tavoli saranno allestiti a tema marinaresco.

Sabato 22 settembre

Millevele 2018

Una veleggiata per la Superba. Organizzato da Yacht Club italiano.

Palmaro in festa

Via alla Chiesa di Prà, Via San Romolo, via Dolceacqua, Via Murtula, a cura del Civ Palmaro.

Dalle ore 8.00 alle 24.00 street shopping degli operatori, mercato artigianato, animazione per bambini e dj set.

Il Salone Nautico in Albaro

Via Lagustena e Piazza Remondini

Dalle 12.00 alle 24.00 street shopping degli operatori, degustazioni, concerto e animazione musicale, allestimento a tema, street food. A cura del CIV San Martino di Albaro.

“Genova, Itinerari e legami storici tra musica e poesia” - ore 16

Mu.MA - Museoteatro della Commenda

Incontro con Anna Maria Campello. Un ritratto suggestivo di Genova e dei legami storici e culturali attraverso testimonianze e curiosità, musica, poesia e costumi d’epoca, con la partecipazione straordinaria della filarmonica sestrese.

Ingresso libero all’iniziativa. Biglietto d’ingresso al Museo a 1 € dietro presentazione del titolo d’ accesso al Salone Nautico

Pomeriggio in Via Garibaldi

Piano No Stop:

-Ore 17.30 Palazzo Bianco - Atrio e Palazzo Rosso - Atrio: Musica a cura degli allievi del corso di Pianoforte del Conservatorio “N. Paganini”di Genova. Michele Carraro, Ismaele Bauccio, Simone Morgillo, Marco Idilli, Simone Giusto, Jiyi Xiang, Silvia Zoe Cirillo

-Ore 18.45 Via Garibaldi: Piano No stop - Carillon vivente

-Ore 19.30 Palazzo Rosso – Atrio: Musica a cura degli allievi del Corso di Pianoforte del Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Michele Carraro, Ismaele Bauccio, Simone Morgillo, Marco Idilli, Simone Giusto, Jiyi Xiang, Silvia Zoe Cirillo

-Ore 20.30 Via Garibaldi: Piano No Stop - Carillon vivente

Palazzo Tobia Pallavicino - Camera di Commercio dalle ore 15 alle ore 22

Atrio visitabile

Palazzo Nicolosio Lomellino dalle ore 19 alle ore 22

Apertura atrio e cortile

Dalle ore 19 visite guidate (con biglietto ridotto) al primo Piano Nobile (affreschi Strozzi) con partenze ogni 30 minuti

Palazzo della Meridiana fino alle ore 22

Atrio e colonnato visitabili gratuitamente

Apertura della Mostra I Macchiaioli (con ingresso ridotto per i visitatori del Salone)

Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza - ore 21 - Dialoghi per la settimana blu. “L’altra Genova fra crociate e templari”

Racconto di M. Minella e F. Benente, a cura de il Teatro Pubblico Ligure. Ingresso libero

Accoglienza Salone Nautico

Via Cesarea

Dalle 18.00 alle 21.30 aperitivi su tavoli con allestimento a tema marinaro e animazione musicale. A cura del CIV Il Giardino di Cesarea

Il Salone Nautico di Quinto

Piazzale Carristi Italia, Piazzale Poggi e Piazza Rusca

Dalle ore 19.00 alle 24.00 Street food con preparazione di specialità genovesi, D J set con musica dagli anni ’90 ad oggi , serata danzante. A cura del CIV Quinto al Mare.

Maddalena In Blu

Via Macelli Soziglia e Vico Superiore e Inferiore del Ferro

Dalle 20 alle 23 degustazioni e apericena da parte delle attività delle vie e animazione musicale. A cura del CIV Maddalena.

“Serate in Blu” a cura del CIV Carlo felice

-22 settembre: via San Sebastiano dalle ore 19.30 alle ore 22 concerto jazz

Largo San Giuseppe, dalle ore 20 alle ore 24 concerto swing ATTAC-BOOGE

-23 settembre: via Roma e via XXV Aprile, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in collaborazione con IREN Mercato, esposizione e test-drive di auto e biciclette elettriche

Domenica 23 settembre

Concerto con Stefano Velluti (pianoforte) e Silvia Pepe (soprano)

Museo Chiossone - ore 11

Musiche di Korsakoff -Puccini -Mascagni -Verdi. Ingresso libero all’iniziativa. Biglietto d’ingresso al Museo a 1 € dietro presentazione del titolo d’ accesso al Salone Nautico.

Genova allo specchio. La meraviglia delle Gallerie d’oro

Palazzo Reale – Palazzo Spinola – Palazzo Tobia Pallavicino - dalle 15 alle 19. A cura del MIBAC e Camera di Commercio di Genova.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Genova si racconta attraverso tre magnifiche Gallerie che fanno a gara per raffinatezza iconografica, magnificenza degli arredi e preziosità dei decori.

Un percorso di scoperta e bellezza che testimonia la potenza della città antica e dei suoi illuminati committenti.

Introduzioni, con inizio alle ore 15.00, 16.15 e 17.30, a cura di Serena Bertolucci a Palazzo Reale, Farida Simonetti alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ed Elena Manara al Palazzo di Tobia Pallavicino.

Costi ingresso:

Palazzo Reale + Galleria Nazionale di Palazzo Spinola 3 euro;

Gratuito al Palazzo di Tobia Pallavicino.

A spasso nel tempo - Quadri viventi e rappresentazioni di episodi storico leggendario a Genova

Dalle 16 alle 18.30 partenza da Palazzo San Gorgio

4 percorsi guidati per scoprire attraverso antichi costumi, canzoni, balli e musica il tempo passato della Vecchia Genova. Prenotazioni: fondazioneamon@live.it. A cura dell'Associazione Culturale Corte Fieschi Casella Vallescrivia.

Concerto del soprano Megumi Akanuma accompagnato al pianoforte da Benedetto Spingardi Merialdi

Palazzo della Borsa - 18:30

Concerto "La musica tra il cielo e il mare" del soprano Megumi Akanuma, ambasciatrice di Genova nel mondo, con accompagnamento al pianoforte (ingresso libero). A cura dell'Assessorato al Turismo.

Concerto di pianoforte dedicato al mare

Vico Piano - A cura del CIV San Cosimo

ore 19,00/20,30

Concerto Zena Singers

Loggiato di Palazzo Tursi - 20:30

Ore 20.30. Tra i più significativi gruppi del cantautorato genovese, un’esperienza da non perdere tra musica e teatro per vivere la tradizione locale. A cura dell'Assessorato al Turismo.

Lunedì 24 settembre

Chiese in Musica

Chiesa di Boccadasse - alle 19

L’appuntamento con “Chiese in Musica”, la magia della musica e la suggestione delle chiese genovesi diventano un mix vincente per coinvolgere i tanti turisti che visitano Genova, ma anche per appassionare i genovesi alle bellezze cittadine, torna il 24 settembre, alle ore 19, questa volta presso la Chiesa di Boccadasse. Gli interpreti saranno Graziella Scovazzo, soprano, e Eder Sandoval, tenore. A cura del Comune di Genova, Assessorato al Turismo.

Dialoghi per la settimana blu, “Arcipelago. Isole e miti del mare Egeo”

Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza - ore 21

Un racconto di Giorgio Ieranò a cura de il Teatro Pubblico Ligure. Ingresso libero

Martedì 25 settembre

Lettere e sogni in una bottiglia

Ore 21

Degustazioni - A cura del CIV San Cosimo

