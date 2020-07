A Nervi il Fuori Festival, tra mercatini, musica, esposizioni e sfilate di moda

Dal 17 luglio al 2 agosto Nervi vivrà intorno al “Festival Internazionale del Balletto e della Musica-Nervi 2020”. Grazie a un protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Levante, Associazioni di categoria del commercio e loro Centri Integrati di via con le Associazioni locali, durante la rassegna saranno organizzati eventi collaterali che animeranno i luoghi nerviesi più suggestivi.

Il programma completo in allegato in fondo all'articolo.

Metti una sera a Nervi

A partire dalle ore 18, saranno aperti i locali che aderiscono all’iniziativa “Metti una sera a Nervi”, per un gelato, una birra, una pizza, un aperitivo o una cena prima dello spettacolo (si consiglia di prenotare per facilitare il rispetto delle norme anti-contagio) a cui si aggiungono gli esercizi dedicati allo shopping.

Eventi musicali

Durante tutta la durata della kermesse, dalle 18.30 saranno organizzati eventi musicali, quattro dei quali saranno a cura del Teatro Carlo Felice, che, in collaborazione con Porto Antico, realizza il Festival, promosso dal Comune di Genova e patrocinato da Regione Liguria. Un modo per entrare, fin dal pomeriggio, nel mood di Nervi 2020, per poi spostarsi al Teatro ai Parchi alle ore 21:15 per l’inizio degli spettacoli. Alla musica della Fondazione del Teatro Carlo Felice, il Comune e il Municipio promuovono altre manifestazioni artistiche in altre location di Nervi.

Il Festival Internazionale del Balletto e della Musica-Nervi 2020 è promosso dal Comune di Genova, patrocinato da Regione Liguria, realizzato dal Teatro Carlo Felice, in collaborazione con Porto Antico S.p.A.

Sostengono la manifestazione: Iren, Esselunga S.p.A., Eni, Banca Passadore.

Technical Partner: Aster, Amiu, Amt. Official Carrier: Trenitalia