Fuori Festival Nervi 2020: gli appuntamenti musicali

Il Fuori Festival di Nervi propone appuntamenti musicali dal 16 al 29 luglio.

Quattro di questi quali saranno a cura del Teatro Carlo Felice, che, in collaborazione con Porto Antico, realizza il Festival, promosso dal Comune di Genova e patrocinato da Regione Liguria.

Un modo per entrare, fin dal pomeriggio, nel mood di Nervi 2020, per poi spostarsi al Teatro ai Parchi alle ore 21:15 per l’inizio degli spettacoli. Alla musica della Fondazione del Teatro Carlo Felice, il Comune e il Municipio promuovono altre manifestazioni artistiche in altre location di Nervi.

Il programma

Giovedì 16 luglio

19,45 Terrazza Collegio Emiliani

Carlo Felice

Ottoni e percussioni del Carlo Felice

Venerdì 17 luglio

18,30 Piazza Duca degli Abruzzi

Carlo Felice

Duo Calamaro/Gruppo del Quartetto Paganini/Sivori (violino e chitarra). Musiche di J. S. Bach, J. Pachelbel e N. Paganini. Alle 18,30 in piazza Duca degli Abruzzi

Venerdì 17 luglio

18,45 Via alla Chiesa Plebana

Antonella Fontana Soprano & Ensemble d'Archi

"Nel giardino dei sogni" dalle cantate barocche alle note delle più famose arie d'opera.

A cura di Assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova

Domenica 19 luglio

18,30 al Porticciolo di Nervi

Genova Made

Brani del cantautorato genovese

Giovedì 23 luglio

18,30 in piazza Duca degli Abruzzi

Genova Made & Band

Rassegna musicale con gruppi pop, rock e cantautori

Domenica 26 luglio

18,30 in piazza Duca degli Abruzzi

Orchestra d'archi Accademia del Chiostro

A cura di Municipio IX Levante e Assessorato ai Grandi eventi e Commercio del Comune di Genova

Domenica 26 luglio

18,45 in via Sala

ARMITOteatro

Atti unici, spettacolo tratto dall'opera di Harold Pinter

Mercoledì 29 luglio

18,30 in via alla Chiesa Plebana

Carlo Felice

Duo Calamaro/Gruppo del Quartetto Paganini/Sivori (violino e chitarra). Musiche di J.S. Bach, J, Pachelbel e N. Paganini