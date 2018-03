Fuochi d'artificio a De Ferrari e gelato al basilico gratis per la Settimana del Pesto

Sabato 17 marzo in piazza De Ferrari si terrà uno spettacolo di fuochi d'artificio per festeggiare la Settimana del Pesto, in favore della candidatura del pesto genovese al mortaio come patrimonio dell'umanità Unesco.

Dalle 17.30 il Gabibbo e la velina accoglieranno i genovesi mentre il Comune di Genova offrirà gratuitamente il gelato al basilico.

Alle ore 19.00 il grande spettacolo di fuochi d'artificio.