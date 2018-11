Fuochi d'artificio e merenda gratis in piazza per la prima dell'"Aida"

Arriva il 2 dicembre, al teatro Carlo Felice, l'"Aida" di Giuseppe Verdi, una delle opere più famose del compositore.

E per festeggiare questo nuovo spettacolo (in scena fino al 16 dicembre) la Regione Liguria e il Comune di Genova preparano due appuntamenti speciali con l'evento "Prima della prima".

Domenica 2 dicembre in piazza De Ferrari, in occasione della prima dell'opera, dalle ore 17 distribuzione gratuita alla cittadinanza di cioccolata calda e dolci tipici genovesi (canestrelli e pandolce) in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova.

Alle 18, sempre in piazza, spettacolo di fuochi d'artificio sulle note delle arie più celebri dell'"Aida".