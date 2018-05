Fruit Party al Caribe

Venerdì 1 giugno 2018 al Caribe Club (corso Italia 3) per iniziare la stagione estiva un divertentissimo e gustosissimo Fruit Party dedicato alla frutta esotica. In più dalle 22.00 doppio stage; il primo dedicato alla kizomba con Edo e Denise (costo euro 10 - stage, serata e consumazione euro 15), il secondo, gratuito, con Amilcar Delgado per imparare le basi della rumba cubana.

Nelle tre sale,di cui due all'aperto ben quatteo dj: dj El Bimbo Hernandez, dj Zmax, dj Chris e special guest dj Julian. In pista animazione di Carlo Grasso e Veronica Rossi e poi Anaisa Castillo, Amelia De Martis, Carolina Di Napoli e Lorenzo Civati. Ingresso 8 euro con consumazione.