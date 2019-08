Friends party al mercato ortofrutticolo

Sabato 14 Settembre i Friends festeggiano il decimo anniversario del mercato ortofrutticolo di Genova.

Per questo speciale “Open Day” il mercato si trasformerà completamente, verranno infatti allestite varie aree, in particolare per lo “Street Food” a cura degli amici della Rete di Imprese Liguri Stradda, che svolgeranno l'attività a bordo di ApeCar e truck speciali.

Possibilità di gustare aperitivi oltre che cenare accompagnati dalle tipicità liguri come il Consorzio della Focaccia di Recco e tante altre specialità.

Ovviamente sarà allestita una postazione Friends con un sottofondo musicale adatto e a partire dalle ore 18, l'orario dell'aperitivo, “il via alle danze”. In consolle Marco Trentini dj, Mingus dj e Pier DJ.

Come raggiungerci:



- in auto o scooter prendendo l'uscita di Genova Bolzaneto e parcheggiando nell'ampio parcheggio gratuito all'interno del Mercato;



- in Taxi: abbiamo attivato una convenzione a tariffe agevolate per gruppi di persone con gli amici di Radio Taxi Genova 5966...basterà prenotare il taxi allo 0105966 comunicando che si è diretti alla festa organizzata al Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, facendosi trovare in uno degli 8 punti di ritrovo dedicati:



1)Cavalcavia Via A. Carrara (fino a 4 pax. 28 Euro, fino a 6 pax. 30 Euro);

2)Piazza De Ferrari (fino a 4 pax. 22 Euro, fino a 6 pax. 24 Euro);

3)Piazza della Vittoria (fino a 4 pax. 23 Euro, fino a 6 pax. 25 Euro);

4)Stazione Brignole (fino a 4 pax. 23 Euro, fino a 6 pax. 25 Euro);

5)Stazione Principe (fino a 4 pax. 20 Euro, fino a 6 pax. 22 Euro);

6)Piazza Vittorio Veneto (fino a 4 pax. 16 Euro, fino a 6 pax. 18 Euro);

7)Hotel Mediterranee Pegli (fino a 4 pax. 28 Euro, fino a 6 pax. 30 Euro);

8)Taxi Sestri Via Travi (fino a 4 pax. 20 Euro, fino a 6 pax. 22 Euro);

La convenzione vale esclusivamente per servizio radio taxi, escluse le chiamate Whatsapp. Le tariffe agevolate escludono eventuale supplemento festivo di 2 euro e notturno di 2,5 euro.

Per info 3405832939 (Marco) e 3357429708 (Mingus).

Gallery