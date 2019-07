Friends atto 3 al Mama Sun Club

Amici...si stanno avvicinando le vacanze estive e quindi, dopo il fantastico Street Party di Nervi abbiamo deciso insieme ai nostri amici del Mama Sun Club di regalarci e regalarvi un'altra serata memorabile, prima di partire x le meritate vacanze...eccoci quindi pronti per il quinto party esclusivo della stagione targato FRIENDS...



inizieremo come di consueto alle 19 con l'aperitivo al tramonto...e per gli amici che lo desiderano sarà possibile anche cenare, sfruttando il format pizza + cocktail al costo complessivo di 15 euro...



La selezione musicale sarà per l’occasione adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento, con uno spazio cult dedicato agli anni 90...



In consolle:



Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Pierpaolo “Pier”



...le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Carlo Alberto Alessi Istantpic...



INGRESSO LIBERO con consumazione facoltativa.

Il locale si riserva tuttavia la possibilità di selezione all'ingresso.



per info e prenotazioni:



391-4912844 (Mama)

340-5832939 (Marco)

335-7429708 (Mingus)