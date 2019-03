Serata "Friends" al Galata Museo del Mare

Dopo la pausa invernale inizia la stagione 2019 degli eventi targati "Friends!": per l'occasione è stata scelta una location nuova, incastonata nel cuore di Genova, il "518 Cocktail & Restaurant" del Galata Museo del Mare, per unire divertimento e cultura.

Dalle 19 alle 21:30 buffet su prenotazione curato nei minimi particolari dallo staff del 518 Cocktail & Restaurant con la possibilità per tutti gli amici che desiderano cenare, di gustare i burger della casa potendo scegliere tra meat burger, fish burger e vegan burger.

La selezione musicale spazierà dalle sonorità deep e elettro nella prima parte della serata, per passare alla dance e house attuale e per finire con un omaggio agli anni 90. In consolle Marco Trentini, Mingus e Pierpaolo "Pier" Spagnulo.

Durante la serata, dalle 19 alle 21, sarà possibile usufruire di visite guidate all'interno del sommergibile S 518 Nazario Sauro.

Convenzioni: sconto del 50% se si parcheggia all'Acquario, e sconto del 10% se si chiama Radio Taxi e si comunica che si è diretti all'evento dei "Friends!".