"Se il freddo fa rumore": incontro con Sara Magnoli alla Feltrinelli

Mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 18 presso la Feltrinelli di Genova, Sara Magnoli - autrice del giallo "Se il freddo fa rumore" - incontra i lettori.

Il libro verrà presentato insieme allo scrittore Bruno Morchio.

"Se il freddo fa rumore": il libro

Due ragazzine che non si conoscono sparite misteriosamente dalla stessa cittadina di provincia. Un brutale omicidio senza spiegazione. Un groviglio di emozioni, sentimenti e relazioni dove niente è come sembra. L'ombra di intimidazioni e minacce e la paura di non sentirsi mai al sicuro. Un inquietante caso per il vicequestore Luciano Mauri e per la giornalista Lorenza Maj. In una solitudine che penetra nelle ossa. Proprio come il freddo.