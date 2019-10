Frankestein al Teatro dell'Ortica: festa e spettacolo di Halloween

Una notte buia e tempestosa, nell’estate del 1816, a Villa Diodati, una giovanissima Mary Shelley dà inizio alla creazione della sua “mostruosa progenie”: il romanzo Frankenstein, classico immortale della letteratura gotica e dell’orrore.

Una notte cupa di novembre di un anno imprecisato del XVIII secolo, nella città di Ingolstadt, il giovane scienziato Victor Frankenstein dà vita alla sua creatura: un essere mostruoso fatto di parti di cadaveri che renderà la sua vita un inferno.

Giovedì 31 ottobre, alle 20,20, tutto ciò prenderà vita sul palco del Teatro dell’Ortica, in via Allende 48, a Genova Molassana. La serata sarà inoltre arricchita dalla animazione e dalla festa per i più piccini dedicata ad Halloween. Bambini di ogni età, portate all’Ortica il mostro che è in voi.