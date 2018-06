Franchising Day: incontro con i brand che vogliono investire a Genova

Un evento da non perdere per tutti coloro che vogliono fare impresa e appoggiarsi ad una struttura consolidata che sia in grado non solo di fornire prodotti e servizi, ma anche know-how e assistenza per l’avvio e la gestione di un'impresa: giovedì 14 giugno a Palazzo della Borsa di Genova, in via XX Settembre 44, dalle 11 alle 15, si terrà il Franchising Day.

Si potranno incontrare i Responsabili Franchising dei 18 marchi che vogliono investire sul territorio di Genova e della Liguria e che cercano nuovi imprenditori con cui arricchire il proprio network.

Come funziona?

Si possono scegliere i marchi che interessa contattare e inviare una mail a federfranchising@confesercenti.it, scrivendo nome, cognome, cellulare e-mail. Verrai contattato per fissare la tua agenda di appuntamenti B2B con le aziende franchisor che intendono investire su Genova e la Liguria.

La partecipazione al Franchising Day è totalmente gratuita e non occorre essere associati a Confesercenti.

Sempre con le stesse modalità si potrà chiedere una consulenza gratuita su:

cos’è, come funziona, quale normativa applica e quali contratti utilizza il franchising, a cura della Federazione Italiana Franchising;

chi è, cosa offre e come ci si associa a Confesercenti, a cura della Confesercenti Provinciale di Genova;

quali sono gli strumenti per l’accesso al credito e i bandi di finanziamento attivi per l’attività d’impresa a cura di Creditcom Liguria;

quali corsi di formazioni gratuiti e a pagamento sono a tua disposizione per acquisire o rafforzare le tue competenze per la gestione d’impresa, nonché per essere in piena regola con le normative vigenti (haccp, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.…), a cura di Cescot Genova

adempimenti, modalità e costi della tenuta contabilità e paghe per le aziende del terziario e non solo, a cura di Obiettivo Impresa.

Contatti di Confesercenti Provinciale di Genova:

tel. 010 248 5129

e-mail: genova@confesercenti-ge.it