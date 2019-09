Francesco Renga in concerto a Genova con "L'altra metà tour"

Martedì 12 novembre 2019 al teatro Carlo Felice di Genova arriva Francesco Renga con il tour che si ispira al suo nuovo e ottavo album di inediti, "L'altra metà". In scaletta, le canzoni del cd tra cui il singolo "Prima o poi" e i successi di sempre.

Quello di Renga - portato a Genova da Duemilagrandieventi - è un tour di oltre 30 date che il cantante in concerto, protagonista sui palchi dei teatri più prestigiosi d’Italia. A Genova, Francesco Renga è in concerto al Teatro Carlo Felice nella serata di martedì 12 novembre 2019, alle ore 21. Qui si possono acquistare i biglietti per il concerto di Francesco Renga a Genova.

"L’altra metà", prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. Francesco Renga sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).