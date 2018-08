Mosra di Francesco Jozzi: "Dal fondo buio il visibile e l'invisibile"

La mostra di arte contemporanea di Francesco Jozzi “Dal fondo buio, il visibile e l'invisibile” che si tiene dal 1 al 15 settembre 2018 a Palazzo Ducale di Genova, presso Divulgarti Eventi al Ducale, per la cura di Loredana Trestin, in collaborazione con l’associazione “Arte in causa,” rende omaggio ad una artista che durante il periodo post adolescenziale si innamora dei dipinti e della storia di Vincent Van Gogh, personaggio distaccato dalla società il cui stile di vita lo affascina oltremodo.

Proprio lo studio approfondito della ricerca artistica del famoso pittore di fine ‘800 smuove fortemente l’animo di Jozzi che decide di intraprendere la strada della pittura.

È il 1971 quando Jozzi muove i suoi primi passi da artista recandosi dal vero, en plein air, a riprodurre i paesaggi della sua terra, in questi anni sviluppa la sua tecnica pittorica, ma allo stesso tempo sente di non riuscire ad esprimere il suo reale stato d’animo: la morte dei suoi genitori e la solitudine in una casa che presto trasforma nel suo studio lo spingono a dipingere continuativamente, ad esprimere quell’impulso primordiale che a fine anni 70 si manifestò con i primi dipinti su poster, che diverranno iconici nella sua enorme produzione.

Nello spazio espositivo di Divulgarti eventi al Ducale verranno esposte una ventina di opere che vogliono rappresentare alcune tematiche da lui trattate, nelle quali Jozzi ci offre virtuosismi pittorici con una terminologia simbolica, facendo dialogare luci e colori in magiche assonanze, un linguaggio che diventa pretesto per una riflessione sul perenne svolgersi della vita, il pensiero e l’espressione vengono enfatizzati con lo scopo di evidenziare la necessità di vedere oltre ciò che è visibile.

Gallery