Domenica 27 maggio torna per la 23esima edizione la Sagra della Fragola di Rossiglione.

Tutti i golosi possono darsi appuntamento presso l'area Expo ex Ferriera in cui la Pro Loco ha organizzato la festa. Insieme agli eventi in programma, distribuzione di fragole, e mercatino a km 0 con gastronomia di aziende locali.

Il programma:

Ore 14: ritrovo e iscrizione gara di gimkana promozionale organizzata dal Gruppo Ciclistico Vallestura

Ore 15: inizio gara di gimkana

Ore 15: Asd Ippica Varina: "Dalla messa in sella ai primi concorsi di salto a ostacoli. Come relazionarsi con il cavallo in modo naturale"

Ore 15,15: esibizione di pattinaggio della società Asd Pg.S. Ar.Ca. Campo Ligure

Ore 15,45: esibizione di pattinaggio della Polisportiva Castellettese

Ore 16: esibizione di ginnastica artistica della Società Ginnica Vallestura

Ore 16,45: esibizione di boxe francese del Team Sciutto Vallestura

Ore 17,30: esibizione di pattinaggio della società Erika di Masone

Ore 18: esibizione di taiko degli allievi dell'Asd Kyoshindo Campo Ligure (Capanne di Marcarolo) ritmo arte ed energia dei tamburi giapponesi

Durante la manifestazione funzionerà il servizio bar.

In caso di cattivo tempo la sagra si svolgerà comunque in struttura coperta.