Mostra fotografica "Genova per Giuliana, Genova per me"

Genova per Giuliana, Genova per me – immagini di città è un progetto nato dall’amore di Giuliana Traverso per la “sua Genova” e la “Fotografia”.

Inaugurazione: 14 novembre ore 17, Saletta dell’Arte, ingresso libero.

Un racconto, a vele spiegate, quasi un inno, un risveglio, per farci gustare il sapore di quella Genova taciturna e riservata che si palesa solo a chi la conosce bene.

Questo lavoro, esposto nella Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare, è un sunto dell’ampio progetto realizzato da Giuliana Traverso nel 2002.

La sua innata capacità di precorrere i tempi le aveva ispirato, quella che oggi è una scelta stilistica molto usata e apprezzata, unire alle “parole iconiche” quelle “verbali”. Nella sua avventura, di racconto su Genova e di Genova, ha coinvolto l’antropologo Prof. Mauro Francesco Minervino. A lui ha chiesto di tracciare un profilo di una sua Genova per metterlo in dialogo con le immagini da lei realizzate. Le considerazioni fatte dall’illustre studioso, hanno generato un contro altare, una cassa di risonanza, un percorso concettuale. Per questo non sono state inserite, attraverso didascalie a latere, ma in spazi ricavati, manualmente, da tagli a vela, direttamente sulle fotografie.

Stampe analogiche su carta ai sali d’argento che ci riportano alla fotografia, un poco nostalgici, della camera oscura.