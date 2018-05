Forti aperti il 2 giugno: iniziative e orari

Sabato 2 giugno i forti di Genova spalancano le loro porte al pubblico.

Non solo visite: allo scopo di valorizzare questo straordinario patrimonio, è stato organizzato il concorso fotografico "Assalto al forte". Per l'occasione, cinque strutture d'interesse storico e architettonico rimarranno eccezionalmente aperte per la giornata di sabato 2 giugno.

I forti in questione sono:

Forte S. Tecla: aperto dalle 10.00 alle 18.00

Forte Puin: aperto dalle 14.00 alle 18.00

Forte Sperone: aperto dalle 10.00 alle 13.00

Forte Begato: aperto dalle 10.00 alle 18.00

Forte Tenaglia: aperto dalle 10.00 alle 18.00

L'ingresso ai forti è gratuito e aperto a tutti, non solo ai fotografi che intendono partecipare alconcorso.

L'evento è organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l'Università di Genova, con il Corso di “Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Fotografia” e la Scuola Politecnica di Genova con il Corso di “Fotografia Applicata” Corso di “Metodologie e Rappresentazione del Progetto” e il Polo della Fotografia.