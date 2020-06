Forte in Bag: camminata enogastronomica sui Forti di Genova

Domenica 5 luglio 2020 è in programma "Forte in Bag" organizzato da Adaxio Experience, camminata enogastronomica sui Forti di Genova con prodotti km 0 e zaino termico.

L'escursione nasce per promuovere il Parco Urbano delle Mura di Genova ed il cibo della tradizione ligure.

La camminata gastronomica si adatta alle nuove regole

I prodotti sono predisposti in monoporzione all'interno dello zaino per essere degustati in tutta sicurezza lungo i sentieri che per l'occasione diventeranno speciali e porteranno a Genova un record italiano.

Verrà fornito tutto l'occorrente ed anche una mappa inedita dei Forti di Genova, realizzata da un'artista partendo da un'antica carta dell'archivio storico.

Come funziona

Dopo aver ritirato "Forte in Bag" presso l'area pic nic del Peralto (sono state previste diverse fasce orarie prenotabili online fino a esaurimento), sarà possibile muoversi liberamente seguendo la mappa presente all'interno dello zaino.

Si consiglia di fare tappa presso l'Ostaia de Baracche per ritirare l'ultimo prodotto del kit e la birra artigianale. Poco più avanti si propone un passaggio al Forte Puin, con punto panoramico, area fotografica e verrà svelato il record italiano sponsorizzato dagli organizzatori.

Dopodichè, avendo a disposizione tutto l'occorrente, la gita potrà proseguire come più i singoli partecipanti riterranno opportuno.

Ci si può prenotare a questo link.

Parte del ricavato verrà devoluto ad Angsa Liguria.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Genova.