The Fork Festival: ristoranti con menu scontati al 50%, ecco dove in Liguria

Dal 18 ottobre fino al 30 novembre 2018 torna “TheFork Festival”, evento organizzato da TheFork, sito e applicazione per iOS e Android che consente di scoprire e prenotare migliaia di ristoranti in Italia.

Alla sua settima edizione in Italia, l’evento permette agli utenti di riservare il proprio tavolo in oltre 1.300 ristoranti italiani godendo di sconti del 50%, direttamente alla cassa. Come sempre con TheFork, lo sconto viene applicato su tutto quello che si ordina, bevande incluse. Le promozioni riguardano le esperienze consumate durante il periodo del TheFork Festival e sono riservate agli utenti che prenotano attraverso l’applicazione mobile di TheFork per iOS e Android e il sito www.thefork.it, presso i ristoranti aderenti e con coperti in offerta disponibili.

Durante la manifestazione non ci sono solo sconti, ma anche una rosa selezionata di ristoranti fine dining, tra cui anche molti ristoranti della selezione Insider di TheFork, che offriranno menù pensati per l’iniziativa a un prezzo fisso pari a €49, €69 o €99 euro. Veri percorsi di degustazione per scoprire le portate che contraddistinguono alcuni locali icona del nostro Paese, avvicinando così il grande pubblico all’alta cucina.

I ristoranti che partecipano:

Ecco qualche esempio di ristoranti che offrono lo sconto del 50% in Liguria:

- Osteria La Dolce Vita (via Bobbio 312, Genova)

- Soul Note (via Cesarea 95, Genova)

- Habanero (via Trento 79, Genova)

- La Polena (Lavagna, in provincia di Genova)

- Antico Cedro (Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova)

- Antica Osteria dei Camalli (via Fratelli Rosselli 17, La Spezia)

- Fry Sicily (piazza Cesare Battisti, La Spezia)