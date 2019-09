Forest Bathing: il potere della connessione con l'acqua

Un’esperienza ambientata sulle rive del laghetto artificiale del Bocco, un luogo incantevole, che ti condurrà metaforicamente a visitare il tuo paesaggio interiore.

Scendendo lungo il sentiero, si inizierà un viaggio che permetterà di incontrare l'energia vitale sotto forma di acqua, elemento naturale che da sempre custodisce una memoria antica. Lasciandosi guidare dal tuo sapere organico, si avrà l’occasione di fare chiarezza e capire cosa si muove dentro di sè. Ci si potrà liberare dalle interferenze, dare nuova linfa all'energia vitale e acquisire consapevolezza delle risorse a disposizione.

Tutto ciò, rimanendo sempre connesso e in armonia con l’ambiente che ti circonda, in uno stato di relax e benessere.

RISULTATI ATTESI. Leggerezza, armonia e benessere. Connessione con la tua energia vitale. Risveglio del tuo potenziale energetico. Chiarezza. Acquisizione di nuova consapevolezza.

COSTI. Il costo del workshop è di € 35,00 (IVA inclusa). Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO. Ritrovo previsto ore 9.40 presso l’inizio del sentiero che conduce al laghetto del Bocco (situato a 500mt dal Rifugio Antonio Devoto del Passo del Bocco), per inizio dell'esperienza alle ore 10.00. La fine del workshop è prevista intorno alle ore 13.15. Portare una penna e un blocco per gli appunti.

PRENOTAZIONI. Per info e prenotazioni, potete contattarci direttamente su Facebook, al numero 347 330 2664 (anche via whatsapp), oppure scrivendo all'indirizzo e-mail g.puie@goandply.com.

Prenotazione obbligatoria.

PS. Indossare abiti comodi. Percorso ideale anche con scarpe da ginnastica. Si consiglia di munirsi di felpa, k-way e/o mantellina per la pioggia.