Forest Bathing: risveglia la tua meraviglia

In questo workshop di un giorno, ambientato nella Foresta del Monte Penna, nei pressi del Rifugio Casermette, si potrà vivere un’esperienza costruita appositamente per risvegliare quel senso di meraviglia che a volte sembra aver dimenticato, ma che invece ci appartiene ancora.

Dopo una prima parte della giornata dedicata alla connessione con la Natura dentro e fuori, attraverso la pratica giapponese del Forest Bathing (Bagno di Bosco) e non solo, il pomeriggio sarà proprio focalizzato a risvegliare il senso di meraviglia, non solo nei confronti dell’ambiente che ci circonda, ma anche verso se stessi. Si scoprirà come la bellezza è celata dentro ogni cosa e che sono gli occhi di chi osserva a dare forma alla realtà.

RISULTATI ATTESI. Benessere fisico e mentale. Connessione con la natura dentro e fuori di te. Comprensione di quanto siano importanti prospettiva e punto di vista dell’osservatore. Riscoperta di quanto la tua vita sia piena di meraviglia. Nuova consapevolezza e accesso alle tue risorse interne.

COSTI. Il costo del workshop è di € 55,00 (IVA inclusa). Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura. Il pranzo non è incluso nella tariffa e potrà essere consumato al sacco, oppure presso il rifugio al prezzo convenzionato di € 20,00 (è richiesta prenotazione anticipata, con possibilità menù vegetariano o vegano).

INFORMAZIONI DI SERVIZIO. Ritrovo previsto ore 10.00 presso il parcheggio adiacente al rifugio, per inizio dell'esperienza alle ore 10.30. All'arrivo sarà offerta una piccola merenda. La fine del workshop è prevista intorno alle ore 17.30. Pausa pranzo di 1 ora (13.15-14.15 circa). Portare una penna e un blocco per gli appunti.

PRENOTAZIONI. Per info e prenotazioni, potete contattarci direttamente su Facebook alla pagina "Go and Ply Srl. Life & Business Coaching", al numero 347 330 2664 (anche via whatsapp), oppure scrivendo all'indirizzo e-mail g.puie@goandply.com.

Prenotazione obbligatoria.

PS. Indossare abiti comodi e scarpe adeguate. Si consiglia di munirsi di felpa, k-way e/o mantellina per la pioggia.