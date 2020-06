Forest Bathing nella foresta del Monte Penna

Un'esperienza immersi nella Natura, nella splendida foresta del Monte Penna, dedicata non solo alla pratica giapponese del Forest Bathing (Shinrin-yoku), ma anche alla riscoperta della meraviglia dentro e fuori di noi. Quella meraviglia che provavamo per ogni piccola scoperta quando eravamo bambini.

La prima parte della giornata sarà dedicata al benessere psico-fisico e alla ricerca di una profonda connessione con la tua Natura.

Mentre la seconda parte dell'esperienza sarà incentrata sulla riscoperta di quella bellezza che è celata dentro ogni cosa.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 2/5

Forest Bathing: 3/5

Forest Coaching®: 3/5

COSTI

Il costo è di € 55,00 IVA inclusa per persona. Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 10.00 presso il parcheggio adiacente al rifugio, per inizio dell'esperienza alle ore 10.30.

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Portare una penna e un blocco per gli appunti.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione.

Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.



PER INFO & PRENOTAZIONI

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria



***PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA***

Un nuovo appuntamento con il Forest Bathing (Shinrin-yoku) nel Parco dell’Aveto.

Un’esperienza completamente dedicata alla ricerca di connessione profonda con la Natura, in cui verrà stimolata curiosità e voglia di scoperta.

Ci si potrà immergere fino nel cuore dell’incantevole Foresta delle Lame, alternando momenti di camminata in ascolto, con altri momenti in cui si proporranno pratiche di contemplazione, consapevolezza (mindfulness) e naturalmente connessione.

Attraverso il corpo, l’ascolto e l’apertura dei sensi, si potrà sperimentare un nuovo modo di vivere e sentire la Natura dentro e fuori di noi.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 4/5

Impegno fisico: 4/5

Forest Bathing: 4/5

Forest Coaching®: 1/5

COSTI

Il costo è di € 50,00 IVA inclusa per persona. Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 10.00 presso Museo del Bosco del Lago delle Lame, per inizio esperienza ore 10.30.

Pranzo al sacco oppure presso la locanda a cura dei partecipanti-

Portare una penna e un blocco per gli appunti.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione.

Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.

PER INFO & PRENOTAZIONI

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Si opera nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, verranno accettati gruppi di massimo 12 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che gli organizzatori sono provvisti di spray igienizzante per le mani. Si invitano altresì tutti i partecipanti a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.