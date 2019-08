Forest bathing a Mezzanego, incontra il tuo sé futuro

Sabato 24 agosto alle ore 13.45 a Semovigo verrà proposta un’esperienza di Forest Bathing (bagno di bosco) di circa 5 ore.

Il Forest Bathing o Shinrin-Yoku (parola giapponese letteralmente traducibile con “bagno di foresta”) ha l’obiettivo di farci ritrovare il nostro benessere e rilassamento naturale attraverso le pratiche di camminata nel bosco e di sit-spot (ossia l’osservazione statica dell’ambiente che ci circonda), durante le quali è possibile connetterci con la Natura attraverso sensazioni prevalentemente fisiche.



Tre date, un’unica esperienza, con un numero massimo di 15 partecipanti per ciascuna data.



Costo dell'esperienza € 45 a persona (IVA inclusa). Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco il giorno del workshop, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.



DESTINATO A: chi desidera ricercare la connessione con la Natura dentro e fuori di sé, aumentare il livello di percezione sensoriale, accedere alle risorse interne, sviluppare il proprio potenziale e muoversi verso l'autorealizzazione.



RISULTATI ATTESI: acquisizione di nuova consapevolezza da portare nella vita di tutti i giorni.



Per info e prenotazioni, potete contattarci direttamente su Facebook, al numero 347 330 2664 (anche via whatsapp), oppure scrivendo all'indirizzo e-mail g.puie@goandply.com.

Per saperne di più, puoi anche cliccare sui link che via via pubblicheremo nella sezione "Discussione" di questo evento.



**PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA**



PS: ritrovo nel piazzale adiacente alla chiesa di Semovigo. Si consiglia di indossare abiti comodi e scarpe adeguate. Portare dell'acqua.