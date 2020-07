Forest Bathing: la mia prima volta

Sul Passo del Bocco, sentiero del Monte Vailera, un appuntamento dedicato a chi è curioso di sperimentare e conoscere per la prima volta la pratica del Forest Bathing.

Un piccolo assaggio per vivere in prima persona il significato di "connettersi con la Natura" e "immergersi nella foresta attraverso i sensi".

Due ore di esperienza ad un prezzo speciale che permetteranno di scoprire qualcosa in più sul Forest Bathing e sui benefici che è in grado di generare.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 5/5

Impegno fisico: 1/5

Forest Bathing: 5/5

Forest Coaching®: 0/5

COSTI

Il costo è di € 10,00 IVA inclusa per persona. Il pagamento in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 10.10 sul Passo del Bocco presso il parcheggio adiacente al Bar Ristorante Annamaria, per inizio esperienza ore 10.30.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione.

Si consigliano scarpe da trekking, pantaloni lunghi, calzini a mezza gamba, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.

PER INFO & PRENOTAZIONI

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Eventi organizzati nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, si informa che saranno accettati gruppi di massimo 12 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che viene messo a disposizione lo spray igienizzante per le mani. Tutti i partecipanti sono invitati a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.