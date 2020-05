Forest Bathing, ascolta la saggezza della natura

Ecco il secondo appuntamento della stagione con un evento che unisce la pratica del Forest Bathing (Bagno di Bosco) al Forest Coaching®, un particolare tipo di approccio al coaching in Natura e con la Natura.

Obiettivo di questa esperienza è innanzitutto far sperimentare il vero significato di connessione e di presenza. E poi, quello di utilizzare la Natura come mentore per andare alla ricerca delle tue risorse interiori e delle verità nascoste. Infine, l'obiettivo è anche quello di dare l'opportunità di ripulire il "cerchio vitale" e scegliere cosa portare di nuovo nella vita.

Il bosco, la fonte ferruginosa, la cascata, la Rocca Marcia saranno teatro di questa meravigliosa avventura che vedrà il partecipante al tempo stesso protagonista e spettatore.

DETTAGLI PERCORSO

Praticabilità percorso: 3/5

Impegno fisico: 3/5

Forest Bathing: 2/5

Forest Coaching®: 3/5

COSTI

Il costo è di € 55,00 IVA inclusa per persona. Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ritrovo previsto alle ore 10.00 a Prato Sopralacroce (Borzonasca) nei pressi del Bed & Breakfast Shanti House, per inizio esperienza ore 10.30.

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Portare una penna e un blocco per gli appunti.

Indossare abiti comodi e adeguati alla stagione.

Si consigliano scarpe da trekking, k-way e/o mantellina per la pioggia e flask dell'acqua.

PER INFO & PRENOTAZIONI

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664 (anche via whatsapp)

E-mail g.puie@goandply.com

Facebook Forest Bathing Liguria

***PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA***

NB: si opera nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, saranno accettati gruppi di massimo 12 persone, che sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, che le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta e che siamo provvisti di spray igienizzante per le mani. Si invitano altresì tutti i partecipanti a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.