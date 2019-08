Forest Bathing e Nature Coaching

Quando il Forest Bathing (Bagno di Bosco) incontra il Nature Coaching, ecco che nasce un’esperienza unica nel suo genere.

In un sentiero riaperto dagli alpini dopo oltre 60 anni, che tra salite e discese dalla chiesa di Semovigo conduce fino a Località Cascine, ci si potrà immergere nei boschi dell’entroterra ligure per assaporare gli effetti benefici dello Shinrin-yoku (Bagno di Bosco).

La prima parte di percorso è dedicata alla ricerca del silenzio, dell’ascolto, della presenza e della percezione. Durante il tragitto, attraversando un paesaggio in continua trasformazione, è previsto lo svolgimento delle attività che porteranno metaforicamente al raggiungimento del "traguardo finale".

Cinque ore di esperienza che permetteranno di fare un tuffo nel futuro, per poi tornare nel presente con una più profonda consapevolezza di sè. In questo viaggio andata e ritorno, non solo si potrà contare sulle proprie forze, ma anche su quelle della Natura intorno e del gruppo di persone con cui condividre l'esperienza.

Tre date, un’unica esperienza: massimo 15 partecipanti per ciascuna data.

Costo dell'esperienza € 45 a persona (IVA inclusa). Per motivi logistici, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco il giorno del workshop, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.



DESTINATO A: chi desidera ricercare la connessione con la Natura dentro e fuori di sé, aumentare il livello di percezione sensoriale, accedere alle risorse interne, sviluppare il proprio potenziale e muoversi verso l'autorealizzazione.

RISULTATI ATTESI: acquisizione di nuova consapevolezza da portare nella vita di tutti i giorni.

Per info e prenotazioni, potete contattarci direttamente su Facebook, al numero 347 330 2664 (anche via whatsapp), oppure scrivendo all'indirizzo e-mail g.puie@goandply.com.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Ritrovo nel piazzale adiacente alla chiesa di Semovigo. Si consiglia di indossare abiti comodi e scarpe adeguate. Portare dell'acqua.